Від боїв на Донеччині залежить дуже багато з того, що готуємо на найближчий час - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що заходи, які готує Україна у найближчий час, зокрема дипломатична робота наступного тижня, що буде присвячена "пришвидшенню нашого руху", має велику залежність від ходу військового протистояння з російськими військами в Донецькій області.

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Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. Президент вказав, що у другий день проведення конференції з питань безпеки у німецькому Мюнхені "очевидно домінувала в дискусіях саме тема української перемоги, яку ми наближаємо".

Глава держави висловив вдячність усім лідерам за підтримку та сигнали про посилення надання зброї для захисту України, які, за його словами, підтверджують, що агресія РФ матиме фіналом лише її програш.

"Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України... Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - додав Зеленський.

При цьому він висловив традиційну подяку і тим, хто зараз захищає країну на полі бою, а особливо відзначив бійців, що обороняють Донецьку область, зокрема 79-у окрему десантно-штурмову бригаду, 35-ї окрему бригаду морської піхоти, 72-у окрему механізовану бригаду, 55-ї окрему та 27-ї реактивну артилерійську бригади.

"Там тривають найбільш жорстокі й принципові бойові дії - протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час", - підкреслив глава держави.

Він подякував і 128-й окремій бригаді Сил територіальної оборони за відбиття атак на Запорізькому напрямку, а також висловив впевненість в том, що кожен обстріл української території з боку РФ матиме для неї конкретні юридичні наслідки.

"Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу", - сказав він.

Нагадаємо також, що напередодні Зеленський провів низку міжнародних розмов, зокрема непублічних, які, за його оцінкою, "посилюють" Україну. Просування ж у звільненні окупованих територій президент назвав пріоритетом, який "ретельно готується".