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Зеленський повідомив про проведення непублічних міжнародних розмов, "які посилюють"
Президент Володимир Зеленський, окрім публічних зустрічей 16 лютого, провів і непублічні переговори, сутність яких не бажає розкривати. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов. Якраз тих, які посилюють. Із того, про що можна говорити публічно, зазначу такі. Вранці взяв участь у засіданні норвезького Стортингу – парламенту. Де якраз опрацьовували історичний пакет підтримки для нашої держави на п’ять років: понад 7 мільярдів доларів", - вказав він.
За словами Зеленського, Норвегія є одним з найбільш послідовних та енергійних партнерів України: це стосується і зброї, зокрема систем ППО NASAMS, і багатьох інших аспектів підтримки.
"Але особливо важливо: цей пакет тривалої, пʼятирічної підтримки – це приклад, орієнтир. Це рівень, який бачать інші партнери. Я ще раз дякую всім норвежцям за вже надані пакети допомоги нашій державі й за сьогоднішнє рішення. Це те, що справді нас посилює", - підкреслив президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також додав, що зустрівся у четвер з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, який прибув з візитом в Україну та "детально поговорив" з ним, поінформувавши про ситуацію на передовій та про зусилля України на міжнародних майданчиках. Зеленський представив ізраїльському дипломату українську "формулу миру" й запросив його країну приєднатись до її реалізації.
Також президент провів "змістовну й корисну" зустріч з лідером опозиційної Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером. Він вказав на важливість того, щоб представники всього політичного спектра Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і "як українці налаштовані перемогти й відбудувати свою країну".
Крім того, Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, з яким обговорив співпрацю на міжнародних майданчиках, подякувавши Казахстану за гуманітарну підтримку для України. При цьому він не уточнив, чи проводилися непублічні переговори з кимось із перелічених політичних а́кторів чи з кимось іншим.
При цьому глава запевнив, що пріоритетом на найближчий час є "тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога". Натомість просування у звільненні окупованих територій Зеленський назвав пріоритетом, який "ретельно готуємо".
За його словами, у четвер також було проведено чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, в якому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Учасники детально заслухали про ситуацію та перспективи за кожним із напрямків: постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка військових, плани й можливості ворога та потенціал української відповіді.
Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, яке вийшло ввечері 16 лютого, він зазначав, що наступ Росії, який передбачали аналітики, вже розпочався і відбувається з декількох напрямків. Напередодні ж він заявляв, що Україна готується навесні довести, що саме вона має ініціативу у поточній війні з Росією і рухається до перемоги у ній.