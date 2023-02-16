Зеленский сообщил о проведении непубличных международных бесед, "которые усиливают"

Президент Владимир Зеленский, кроме публичных встреч 16 февраля, провел и непубличные переговоры, суть которых не желает раскрывать. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня несколько важных международных бесед. Как раз таких, которые усиливают. Из того, о чем можно говорить публично, отмечу такие. Утром принял участие в заседании норвежского Стортинга – парламента. Где как раз прорабатывали исторический пакет поддержки для нашего государства на пять лет: более 7 миллиардов долларов", - указал он.

По словам Зеленского, Норвегия является одним из наиболее последовательных и энергичных партнеров Украины: это касается и оружия, в частности, систем ПВО NASAMS, и многих других аспектов поддержки.

"Но особенно важно: этот пакет длительной, пятилетней поддержки – это пример, ориентир. Это уровень, который видят другие партнеры. Я еще раз благодарю всех норвежцев за уже предоставленные пакеты помощи нашему государству и за сегодняшнее решение. Это то, что действительно нас усиливает", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что встретился в четверг с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, который прибыл с визитом в Украину и "подробно поговорил" с ним, проинформировав о ситуации на передовой и усилиях Украины на международных площадках. Зеленский представил израильскому дипломату украинскую "формулу мира" и пригласил его страну присоединиться к ее реализации.

Также президент провел "содержательную и полезную" встречу с лидером оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером. Он указал на важность того, чтобы представители всего политического спектра Соединенного Королевства видели своими глазами, что принесла российская война и "как украинцы настроены победить и отстроить свою страну".

Кроме того, Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, с которым обсудил сотрудничество на международных площадках, поблагодарив Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины. При этом он не уточнил, проводились ли непубличные переговоры с кем-то из перечисленных политических акторов ли же с кем-то иным.

При этом глава заверил, что приоритетом на ближайшее время является "держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага". В то же время продвижение в освобождении оккупированных территорий Зеленский назвал приоритетом, который "мы тщательно готовим".

По его словам, в четверг также было проведено очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором приняли участие все командующие оперативными направлениями. Участники подробно заслушали о ситуации и перспективах по каждому из направлений: поставки оружия, поставки боеприпасов, подготовка военных, планы и возможности врага и потенциал украинского ответа.

Отметим, что в интервью BBC, вышедшем вечером 16 февраля, он отмечал, что наступление России, которое предусматривали аналитики, уже началось и происходит по нескольким направлениям. Накануне он заявлял, что Украина готовится весной доказать, что именно она имеет инициативу в текущей войне с Россией и движется к победе в ней.