- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Учениями стратегических ядерных сил РФ попытается сорвать визит Байдена в Европу - ГУР
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины указывают, что Россия накануне визита в Европу президента США Джозефа Байдена, запланированного на 20-22 февраля, начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.
Как говорится в сообщении ГУР, подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
В рамках подготовки к учениям, по данным украинской разведки, проведена проверка системы централизованного боевого управления Вооруженных сил РФ "Монолит".
"В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению", - в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, отмечается, что на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации. В ГУР считают, что такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Байдена в Европу путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, поскольку последний планирует посетить соседнюю страну с официальным визитом в то же время.