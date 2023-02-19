Навчанням стратегічних ядерних сил РФ спробує зірвати візит Байдена до Європи - ГУР

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вказують, що Росія напередодні візиту до Європи президента США Джозефа Байдена, запланованого на 20-22 лютого, розпочинаює масштабні навчання стратегічних ядерних сил.

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Як ідеться у повідомленні ГУР, наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

В рамках підготовки до навчань, за даними української розвідки, проведено перевірку системи централізованого бойового управління Збройних сил РФ "Моноліт".

"Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на авіабазі "Тамбов" розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації. В ГУР вважають, що такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Байдена до Європи шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Байден може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським в рамках візита до Польщі, оскільки останній планує відвідати сусідню країну з офіційним візитом у той самий час.