Зеленський прокоментував обстановку на різних напрямках фронту, обіцяє робити так і надалі

Президент Володимир Зеленський 19 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому розширеному форматі. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

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Доповідали на ньому й головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і командувачі напрямків, при цьому були, за словами президента, і доповіді безпосередньо з передової.

"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій", - заявив він.

За словами Зеленського, Залужний доповів щодо ситуації загалом на фронті, зробивши особливий акцент на мобілізації, "конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється".

Також глава держави заслухав детальні доповіді на Ставці щодо "кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку". Так, щодо Бахмутського напрямку була доповідь командувача об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

"Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - підкреслив Зеленський.

Також він заслухав доповідь щодо ситуації на півдні країни, зокрема, на Одеському напрямку, щодо якого доповідав генерал Андрій Гнатов. За словами президента, ситуація там залишається без змін, "контролюємо всі можливі перспективи".

"ОСУВ "Таврія" – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя й увесь цей напрямок! Обов’язково – Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем. Як і по всьому північному кордону", - сказав глава держави.

Була доповідь і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". За оцінкою президента, є "дуже хороші результати, це дуже корисний досвід того, як можна й треба мотивувати людей".

"І такий формат роботи – як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною – буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали й розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо", - додав президент.

Окрім цього, він заслухав керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та голову Служби безпеки України Василя Малюка.

"Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", - прокоментував Зеленський.

Зазначимо, що раніше в неділю ГУР Міноборони повідомило, що Росія напередодні візиту до Європи президента США Джозефа Байдена, запланованого на 20-22 лютого, розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил.