"Государство запускает первый пилотный туристический проект памяти войны" - глава ГАРТ Марьяна Олеськив

Даже во время войны туризм нужно развивать и повышать качество услуг, считает руководитель Госагенства развития туризма

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Во время войны туризм в Украине востребован не меньше, чем до вторжения РФ. Украинцы предпочитают отдых дома, несмотря на то, что безопасных рекреационных зон стало в разы меньше.

О потерях в результате войны, новых кластерах и требованиях по легализации гостиниц рассказала в интервью Delo.ua глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

Как можно подсчитать потери туристической отрасли во время войны?

- Украина потеряла целые туристические направления. Кроме Крыма, захваченного Россией еще в 2014 году, пострадал юг – Херсонщина, Одесщина, Николаевщина и восток – Донетчина, Луганщина, Харьковщина.

Что касается самой туристической отрасли, здесь потери, к сожалению, подсчитать достаточно трудно, ведь у государства до сих пор нет данных о состоянии рынка – точное количество гостиниц и других заведений размещения, их заполняемость и общее количество койко-мест в них. Единственное, что мы можем оценивать – это налоговые поступления и динамику этих данных.

Из этих показателей мы видим, что за прошлый год отрасль постепенно начала восстанавливаться, приблизившись к состоянию предвоенного 2021 года. Рекреационные территории на западе страны показывают рост. В южных – почти 100% падение.

То, что большая часть отрасли в тени, создает проблемы для системных инвестиций, системного развития. Крупные инвесторы обычно заходят на объекты, расположенные в городах, где понятен поток людей – транспортный (аэропорты, железная дорога) и гостиничный.

Например, последние исследования о средних зарплатах в сфере туризма во Львове, опубликованные горсоветом, свидетельствуют о том, что в больших дорогих комплексах номер в сутки стоит больше, чем средняя месячная зарплата сотрудника. Это исследование ясно показывает, что «оптимизированные» налоги и зарплаты в конвертах никуда не исчезли.

– Что будет с Чернобылем, который был одной из туристических визиток Украины?

- Пока этот объект недоступный для посещения. Будет ли он работать как туристическая локация в ближайшем будущем – будут решать военные .

В рекомендациях ГАРТ по отдыху в Украине есть также запрет прогуливаться на приграничных территориях?

– На всех территориях, граничащих с границами того или иного государства, запрещены походы в лес – по каждому региону принято отдельное решение. Однако это не значит, что все приграничные территории закрыты.

Например, Шацкие озера на Волыни – это популярная туристическая зона. Однако в лесной полосе вдоль границы мы не рекомендуем отдыхать или прогуливаться.

Озеро Свитязь на Волыни – одна из альтернатив отдыха на море. Фото: depositphotos.com

Мы, конечно, не являемся организацией, которая может запрещать куда-то ехать. Но украинцы должны осознавать, что следует учитывать все факторы безопасности во время отдыха.

Как украинцы отдыхают во время войны?

- При отсутствии моря у украинцев сформировался большой запрос на отдых у водоемов – рек, озер, прудов . Еще в прошлом сезоне все отели, которые имели бассейн или водоем поблизости, в июле-августе были полностью забиты.

В пользу отдыха в Украине срабатывает несколько факторов. Во-первых, в условиях войны долгосрочность и планирование невозможны . А отдых дома позволяет достаточно быстро организовать тур.

Во-вторых, есть ограничения по семейному отдыху – из-за запрета для выезда мужчин за границу. В-третьих – ехать за границу довольно сложно и дорого. Какой смысл выбирать Турцию, Египет или любую европейскую страну, если это короткий отдых, а только дорога в любой аэропорт занимает более 24 часов?

С другой стороны отдых в Украине приобрел популярность еще во время пандемии, когда ГАРТ благодаря удачно спланированной промокампании «Путешествуй по Украине» продемонстрировал украинцам возможности отдыха у себя дома.

Отечественный бизнес должен понимать: чтобы поддерживать интерес потребителя, важно постоянно создавать новый продукт и повышать его качество, потому что этот ситуативный спрос может в любой момент сойти на нет, или вообще исчезнуть.

Сколько отрасль сегодня дает доходы в бюджет?

– За первые три месяца 2024 года представители туротрасли уплатили в бюджет 616 млн 391 тыс. грн. Это на 61% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, когда в бюджет поступило 383 млн. 221 тыс. грн. За год до полномасштабного вторжения в 2021 году в госбюджет поступило 629 млн 135 тыс. грн.

На 19% по сравнению с первым кварталом в прошлом году увеличилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юрлиц увеличилось на 6%, а физических – на 24%. Среди регионов лидируют Киевская, Львовская, Ивано-Франковская области.

Как и в прошлом году, наибольшая доля поступлений в госбюджет ( 64%) уплачена отелями – более 395 млн. Это на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И даже больше, чем в 2021 году, когда за первый квартал от гостиниц в казну поступила почти такая же сумма – 394,5 млн. грн.

Вдвое выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов – 88 млн 727 тыс. грн уплачены в первом квартале этого года против 44 млн 854 тыс. грн за аналогичный период в прошлом году. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 47 млн. грн.

То есть поступления в бюджет за первый квартал текущего года четко демонстрируют, что туризм адаптировался к непростым условиям труда во время военного положения и развивается – создает рабочие места и поддерживает местные общины.

Уверена, что эта положительная динамика сохранится в течение летнего сезона.

Есть ли видение у государства: какие туристические территории следует сегодня развивать?

- Будущее за туристическими кластерами. Именно такой мы сейчас помогаем создавать на Бакоте – на территории Национального природного парка «Подольские Товтры» в Хмельницкой области. Потенциал этого уникального по природному ландшафту, пейзажам, климату места не раскрыт. Работаем с председателями общин – Каменец-Подольского, Хотина, Старой Ушицы и Китайгорода (поселки у реки Днестр).

Украинскую Бакоту часто сравнивают с норвежскими фьордами. Фото: сайт Каменец-Подольского

Помогаем проводить планировку территории, создавать маршруты, общую карту территории, разработать ряд событий, которые станут поводом для посещения этих локаций. Наша цель – добиться того, чтобы украинцы приезжали сюда постоянно весь год, а не только летом.

Следующий этап – привлечение инвесторов, которые придут и построят что-то действительно достойное, а не 11-этажки или что-то вроде «пшонка стайл» . Сегодня есть ряд проектов, которые ставят целью сохранить природу Бакоты и подчеркнуть ее историческую составляющую.

За историей каждого успешного туристического кластера стоит грамотный менеджмент. Например, за успехом Амстердама стоит организация Marketing Amsterdam. Туристический успех стал настолько весомым, что на сегодняшний день перед специалистами встала задача, как уменьшить количество туристов. Теперь город платит деньги, чтобы туристы туда не ехали.

Подобная ситуация в Венеции, которая увеличивает налоги на въезд, чтобы туризм не навредил ландшафту, городу, людям, экологии. Вместе с тем, маркетологи пытаются развить территории поблизости, чтобы путешественники поехали именно туда. Увеличение туристических потоков автоматически улучшит экономическое положение этих общин и позволит создать дополнительные рабочие места.

Иногда бизнес не понимает, в чем состоит роль государства, не задумываясь о том, что ни в одной из стран и мира туризм не развивался системно без участия государства. К примеру, кейс туристов из Саудовской Аравии, когда в 2021 году в Украину приехало более 50 тысяч граждан этой страны. А за этим успехом стоит большая работа, проведенная на межгосударственном уровне обеими странами .

Есть примеры успешного менеджмента туризма у городов - как во Львове. Город всегда имел прекрасное наследие ЮНЭСКО, но туристы в город Льва начали ехать после 2006 года, когда местные власти начали масштабные фестивали, на которые поехали туристы со всей Украины. И как следствие стали появляться современные отели, рестораны и кафе.

А есть примеры не очень удачного менеджмента. Как в поселке Поляница на Ивано-Франковщине, где власть просто продала земли застройщикам, которые построили гостиницы, совсем не учитывающие урбанистики этого поселка. На территории самого курорта есть дорожки, велодорожки, а выйдя за пределы обустроенной территории отдыхающие и жители вынуждены ходить по дороге или по болоту на обочине. Это неудобно ни жителям, ни туристам.

Что делать с территориями, потрепанными войной?

– Сегодня мы работаем над маршрутами памяти войны. Потому что понимаем, что когда к нам приедут иностранные туристы, именно места трагедии и победы украинцев будут их интересовать в первую очередь.

Киевщина – наш первый пилотный проект. Главная цель разрабатываемого маршрута – показать как именно происходила оборона Киева. Мы получили информацию от Национального военно-исторического музея Украины о событиях, связанных с обороной, ключевых оборонительных точках, бригадах, которые сделали все, чтобы не допустить оккупантов в столицу.

Мемориал с именами более полутысячи убитых русскими оккупантами жителей Бучи. Фото: Бучанский городской совет

Эти факты заключены в цепь ставших переломными ключевых событий: в частности, это защита аэродрома Гостомеля, битва за Мощун, где погибшим военнослужащим будет установлен мемориал, это Буча, где были массовые расстрелы и пытки людей, Ирпень – место эвакуации жителей из окрестных поселков, Бородянка, на которую сбрасывали авиабомбы, Иванков, где был уничтожен музей Марии Примаченко.

Также собрали видение этого маршрута у общин Киевщины. Этим летом мы планируем провести пилотное обучение для гидов.

Для ГАРТ важно, чтобы экскурсоводы, создавая свои экскурсии, пользовались верифицированной информацией. Ведь нам необходимо донести миру правду об этой войне, а не просто совершить какие-то туры, которые будут на грани этических устоев.

Что говорит мировой опыт: как развивать места памяти?

- В мире есть много мемориалов и комплексов, рассказывающих о событиях и Первой, и Второй мировой войны. Сегодня – это​ документальные свидетельства преступлений войны, важность которых трудно переоценить.

В Украине до сих пор есть примеры советских мемориалов, где война фетишизируется и нет никакого переосмысления событий того времени. Например, в Переяславе есть диорама о форсировании Днепра, созданная по советским нарративам, рассказывающая о героическом форсировании, хотя на самом деле советские генералы отправили на смерть сотни тысяч людей, большинство из которых были украинцами.

Сегодня в музее сняли всех русских героев. Однако эту историю следует переосмыслить провести параллели с настоящим и раскрыть сущность нынешней войны, в которой Москва повторяет советские «подвиги».

Что касается нынешней войны, то на государственном уровне следует создавать национальные мемориальные комплексы. Места создания таких комплексов следует определять совместно с Институтом национальной памяти, к тому же утвердить нормативным актом и провести конкурсы на лучшие проекты этих объектов. Необходимо работать с общинами и местным бизнесом: обучать людей, связанных с туристическим бизнесом, что значат такие маршруты и как их обслуживать.

Пример того же концлагеря близ Дахау (один из первых нацистских концлагерей в Баварии) свидетельствует, что нужно с самого начала работать с общинами. Местные жители сначала протестовали против его постройки, теперь пытаются проект присоединить к городу. Ибо логистика​ организована так, чтобы дорога в концлагерь пролегала за пределами города.

То есть у них есть отдельно туристы, которые приезжают в Дахау полюбоваться городом, и отдельно посетители, которые едут посмотреть на бывший концлагерь, и эти два потока людей между собой не пересекаются.

Теперь община хочет, чтобы и второй поток людей заворачивал в Дахау и оставлял деньги в городе. Это нужно и в нашем случае. Жителям Бучи, Ирпеня важно, чтобы туристы заезжали в города, останавливались в отелях, заходили в кафе.

Сегодня на рассмотрении в Верховной Раде новый законопроект " О туризме", который имеет целью вывести отрасль из тени. Как это сделать? Есть ли шансы на принятие закона?

– Закон уже достаточно долгое время не принимается. К сожалению, причина мне не известна. Я хочу подчеркнуть, что мы прописали законопроект, который призван навести порядок в отрасли и защитить туриста. Ибо сегодня деятельность операторов выездного туризма – это больше вопрос высокорисковых финансовых операций. И сейчас украинский турист не защищен от возможных неблагополучных действий туроператоров.

А согласно директиве ЕС, мы как государство должны защитить интересы потребителя. И эту защиту может предоставить именно законопроект №4162 "О туризме". Как только он будет принят, все туроператоры будут вынуждены работать в правовом поле.

Документ также четко регламентирует, что все субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги поселения, должны регистрироваться. Только при этих обстоятельствах их туристическая деятельность будет считаться легальной.

Также все заведения размещения будут обязаны подавать статистику о наполняемости - каким образом, еще предстоит определить Кабмину.

К примеру, в Хорватии и Венгрии гостиницы обязали устанавливать автоматизированные программы, которые на ежедневной основе передают информацию о каждом туристе и количестве туристического сбора. К данным имеют доступ государство и местные органы власти и эта информация действительно помогает управлять потоками туристов и увеличивать их количество с помощью определенных активностей, в низкий сезон .

Кстати, поступления от туристических налогов в Венгрии после внедрения автоматизированной системы учета возросло вдвое.

Что для нас сегодня важно? ГАРТ – не налоговая и не минфин, чтобы обсуждать количество налогов, однако когда отрасль дает весомые налоги и рабочие места – это всегда аргумент для того, чтобы в нее инвестировать.

Для того, чтобы отрасль эффективно развивалась, государству необходимо понимать объем рынка, реальные потоки туристов к тем или иным дестинациям, количество койко-мест в гостиницах.

Например, на условную локацию приехало 200 тысяч человек, а работающие на этом направлении гостиницы реально имеют 100 койко-мест и 50 человек, задействованных в сервисах. Такой наплыв гостей создаст коллапс. Именно поэтому для нас так важно знать количество койко-мест по регионам – чтобы понимать, сколько та или иная локация способна принять посетителей, расставлять приоритеты, создавать промоушн и дальше отслеживать эффективность этих проектов.

И речь здесь не о давлении на бизнес . Это вопрос исключительно развития. Невозможно развиваться в хаосе. У нас в гостиничной отрасли иностранных инвесторов можно сосчитать по пальцам одной руки. Именно из-за отсутствия четких данных иностранные инвестиции не идут в украинский туризм. Инвесторы не понимают, что здесь происходит. Поэтому не готовы вкладываться.

Даже в Карпаты?

– Что происходит в сфере девелопмента в Карпатах? Это активная застройка апарт-отелей, где местный бизнес делает ставку на высотные объекты. Но эти отели строятся не за реальные деньги, а за средства людей, покупающих у них апартаменты.

Кто-то где-то получил участок, нарисовал проект, заплатил за рекламную кампанию, где сказано, что этот микроинвестор может заработать от 12% годовых. Однако, на самом деле, 12% или 20% - это все цифры, взятые из ниоткуда. По официальным данным, по налогам мы не видим пока большого роста потока людей в том же Буковеле.

Высотная застройка добралась до Яремче. Фото: ЛУН

Другой вопрос – будет ли спрос на апартаменты, где большое скопление людей. Вряд ли. Если люди на каждом клочке свободной земли, например, в популярной ныне Яремче построят ЖК, туда не поедет турист. Ибо никто не хочет ехать в Яремче, чтобы посидеть там в ЖК. Это можно сделать в Киеве на Позняках.

Туристу в Карпатах нужна зона отдыха и спокойствие. В Австрии в свое время тоже был бум на строительство, но сейчас эти городки пустеют, их планируют демонтировать, чтобы развивать туристическую территорию.

Государство заинтересовано, чтобы в гостиничный бизнес входили ответственные инвестиции и развивали регион. Только в таком случае будет настоящий расчет окупаемости и гарантии рабочих мест.