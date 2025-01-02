Добыча газа в Украине в 2024 году продемонстрировала наибольший прирост с 2018 года

Валовая добыча природного газа в Украине в 2024 году составила 19,12 млрд куб. метров. По сравнению с предыдущим годом добыча выросла на 2,2%, с 18,7 до 19,12 млрд куб. метров. Это самый высокий прирост добычи с 2018 года.

Об этом сообщает ExPro.

Что известно о добыче газа

Добыча природного газа в Украине продолжает расти, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну.

Отмечается, что темпы роста в 2024 году оказались выше, чем в прошлом году, когда добыча выросла на 0,9%. Для сравнения, в период с 2019 по 2022 год объемы добычи газа постепенно снижались.

В 2022 году добыча природного газа в Украине снизилась на 6% из-за полномасштабного вторжения России. Однако в 2023 году компании, в частности, государственные, смогли увеличить объемы добычи газа.

Государственные предприятия продолжают оставаться основными двигателями роста добычи природного газа в Украине в 2024 году, в то время как частные компании пока фиксируют его снижение. В то же время, уже во второй половине года наблюдается рост добычи у частных компаний по сравнению с прошлым годом.

Газодобывающие компании

Крупнейшая газодобывающая компания страны, государственное АО "Укргаздобыча", добыла 14,55 млрд куб. м валового природного газа в 2024 году, что на 4,6% больше по сравнению с 2023 годом (свыше 13,9 млрд куб. м). Это самые высокие объемы добычи за последние шесть лет, когда в 2019 году компания добыла 14,9 млрд куб. м.

Добыча товарного газа "Укргаздобыча" выросла на 5,1%, достигнув 13,9 млрд куб. м в 2024 году, что является лучшим годовым результатом для компании с 2014 года. Рекордно активное бурение и проведение скважинных работ явились основными факторами заметного прироста добычи газа государственной компании.

ОАО "Укрнафта" в 2024 году добыло 1,17 млрд куб. м природного газа, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом (около 1,1 млрд куб. м). Это самые большие объемы добычи газа для компании с 2016 года. В 2024 году "Укрнафта" продолжала увеличивать объемы бурения, капитальных ремонтов и других операций, что способствовало росту добычи природного газа.

Частные компании, в свою очередь, сократили объемы добычи природного газа на 8%, до более чем 3,4 млрд куб. м в 2024 году. Это самый низкий уровень добычи для частных компаний как минимум с 2016 года. Дальнейшее уменьшение объемов добычи связано с блокировкой действия спецразрешений.

Напомним, что в 2025 году АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб.

Добавим, в конце ноября в "Нефтегазе" объявили о запуске скважины на недавно открывшемся месторождении. Ее суточный дебит составляет 170 тыс. куб. м газа.