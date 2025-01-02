Видобуток газу в Україні в 2024 році продемонстрував найбільший приріст з 2018 року

Валовий видобуток природного газу в Україні у 2024 році становив 19,12 млрд куб. метрів. У порівнянні з попереднім роком видобуток зріс на 2,2%, з 18,7 до 19,12 млрд куб. метрів. Це найвищий приріст видобутку з 2018 року.

Про це повідомляє ExPro.

Що відомо про видобуток газу

Видобуток природного газу в Україні продовжує зростати, незважаючи на триваючу повномасштабну війну.

Зазначається, що темпи зростання у 2024 році виявилися вищими, ніж у минулому році, коли видобуток зріс на 0,9%. Для порівняння, у період з 2019 по 2022 роки обсяги видобутку газу поступово знижувалися.

У 2022 році видобуток природного газу в Україні знизився на 6% через повномасштабне вторгнення Росії. Однак у 2023 році компанії, зокрема державні, змогли збільшити обсяги видобутку газу.

Державні підприємства продовжують залишатися основними двигунами зростання видобутку природного газу в Україні в 2024 році, тоді як приватні компанії поки що фіксують його зниження. Водночас вже в другій половині року спостерігається зростання видобутку у приватних компаній порівняно з минулим роком.

Газовидобувні компанії

Найбільша газовидобувна компанія країни, державне АТ "Укргазвидобування", видобула 14,55 млрд куб. м валового природного газу в 2024 році, що на 4,6% більше порівняно з 2023 роком (понад 13,9 млрд куб. м). Це найвищі обсяги видобутку за останні шість років, коли у 2019 році компанія видобула 14,9 млрд куб. м.

Видобуток товарного газу "Укргазвидобування" зріс на 5,1%, досягнувши 13,9 млрд куб. м у 2024 році, що є найкращим річним результатом для компанії з 2014 року. Рекордно активне буріння та проведення свердловинних робіт стали основними чинниками помітного приросту видобутку газу державної компанії.

ПАТ "Укрнафта" у 2024 році видобуло 1,17 млрд куб. м природного газу, що на 6,6% більше порівняно з попереднім роком (майже 1,1 млрд куб. м). Це найбільші обсяги видобутку газу для компанії з 2016 року. Упродовж 2024 року "Укрнафта" продовжувала збільшувати обсяги буріння, капітальних ремонтів та інших операцій, що сприяло зростанню видобутку природного газу.

Приватні компанії, у свою чергу, скоротили обсяги видобутку природного газу на 8%, до понад 3,4 млрд куб. м у 2024 році. Це найнижчий рівень видобутку для приватних компаній як мінімум з 2016 року. Подальше зменшення обсягів видобутку пов'язане з блокуванням дії спецдозволів.

Нагадаємо, що у 2025 році АТ "Укргазвидобування", що входить до групи “Нафтогаз”, планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. м газу.

Додамо, наприкінці листопада у "Нафтогазі" оголосили про запуск свердловини на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу.