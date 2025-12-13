АМКУ дозволив "Західнадрасервісу" придбати контроль над геологічною компанією

Антимонопольний комітет України схвалив угоду, за якою ТОВ "Горизонти" з групи "Західнадрасервіс" набуває контроль над ТОВ "Українська незалежна геологічна компанія". Компанія придбає частку в статутному капіталі, що забезпечить їй понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Горизонти" на набуття контролю над ТОВ "Українська незалежна геологічна компанія" шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Українська незалежна геологічна компанія", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними YouControl "Західнадрасервіс" є однією з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Власником групи є львівський підприємець Зіновій Козицький, син якого Максим Козицький очолює Львівську обласну військову адміністрацію.

Компанії групи спеціалізуються на геологічних пошуках та розвідці вуглеводнів у західному регіоні України. Підприємство видобуває газ у Львівській та Івано-Франківській областях із глибин до 2000 метрів.

Від початку повномасштабного вторгнення "Західнадрасервіс" відкрила нове родовище газу та пробурила 12 свердловин. Тривають геофізичні та геологічні пошуки, ведеться буріння нових свердловин та будівництво трубопроводів.

За 2024 рік виторг "Західнадрасервіс" становив 7,4 млрд грн.

Також Козицький є засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Окрім цього, компанії збудували сонячні та вітрові електростанції загальною потужністю 215 МВт, ще 40 МВт вітрової генерації перебувають у стадії будівництва. У групі працює понад 2000 працівників.

Нагадаємо, кілька днів тому Держгеонадра реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни. Переможцем аукціону стало ТОВ "ГБЛ-1" Зіновія Козицького та Комарека Карела.