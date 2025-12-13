- Категория
АМКУ разрешил "Западномудрасервису" приобрести контроль над геологической компанией
Антимонопольный комитет Украины одобрил соглашение, согласно которому ООО "Горизонты" из группы "Западнаядрасервис" приобретает контроль над ООО "Украинская независимая геологическая компания". Компания приобретет долю в уставном капитале, что обеспечит ей более 50% голосов в высшем органе управления общества.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.
"Предоставлено разрешение ООО "Горизонты" на приобретение контроля над ООО "Украинская независимая геологическая компания" путем приобретения доли в уставном капитале ООО "Украинская независимая геологическая компания", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", – говорится в сообщении.
Согласно данным YouControl "Западнаядрасервис" является одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Владельцем группы является львовский предприниматель Зиновий Козицкий, сын которого Максим Козицкий возглавляет Львовскую областную военную администрацию.
Компании группы специализируются на геологических изысканиях и разведке углеводородов в западном регионе Украины. Предприятие добывает газ во Львовской и Ивано-Франковской областях с глубины до 2000 метров.
С начала полномасштабного вторжения "Западнаядрасервис" открыла новое месторождение газа и пробурила 12 скважин. Продолжаются геофизические и геологические изыскания, ведется бурение новых скважин и строительство трубопроводов.
За 2024 год выручка "Западнадрасервис" составила 7,4 млрд грн.
Также Козицкий является основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.
Кроме того, компании построили солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 215 МВт, еще 40 МВт ветровой генерации находятся в стадии строительства. В группе работает более 2000 человек.
Напомним, несколько дней назад Госгеонадра реализовала Островскую площадь в Яворивском и Самборском районах Львовской области за 555,01 млн грн, что в 5,5 раза выше стартовой цены. Победителем аукциона стало ООО "ГБЛ-1" Зиновия Козицкого и Комарека Карела.