"Укргаздобыча" провела тендер на сейсмические исследования: кто победитель и какова стоимость работ

Украинская дочерняя компания румынской Prospectiuni - ООО "Юа Гео" - одержала победу в тендере АО "Укргаздобыча" на проведение трехмерных сейсмических исследований (3D-сейсмики) на месторождениях компании. Стоимость работ – 379,9 млн грн с НДС. Работы должны быть выполнены в течение 370 дней, но не позднее 30 сентября 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.

В случае подписания договора, румынская компания проведет для "Укргаздобычи" 3D-сейсмику на Западно-Мажаровской и Разумовско-Мажаровской площадях в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Общая площадь исследований составляет 590 квадратных километров.

В ходе проведения тендера компания обошла "Георазведку" из группы "Западнаядрасервис" (380 млн грн), предложив более низкую цену.

Однако, чтобы подписать договор, "Юа Ге" должен устранить определенные несоответствия, среди которых, по данным "Укргаздобычи", количество сейсмических вибрационных источников возбуждения должно быть не менее пяти единиц, а в контракте "Юа Гео" предоставлена информация только о четырех. Также, в контракте аренды отсутствует информация о подтверждении прав собственности на цифровую многоканальную станцию для исследований 3D МВХ МСХТ Quantum (INOVA).

Стоит отметить, что у Prospectiuni уже есть опыт работы в Украине. Компания проводила 3D-сейсмику для "Полтавской газонефтяной компании".

Напомним, в июне сообщалось о том, что входящее в Группу Западнаядрасервис ООО "Георазведка" проведет трехмерные сейсмические исследования для АО "Укргаздобыча" на Грушевско-Залужанской площади в Львовской области.