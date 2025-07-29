"Укргазвидобування" провело тендер на сейсмічні дослідження: хто переможець та яка вартість робіт

Українська дочірня компанія румунської Prospectiuni – ТОВ "Юа Гео" – отримала перемогу в тендері АТ "Укргазвидобування" на проведення тривимірних сейсмічних досліджень (3D-сейсміки) на родовищах компанії. Вартість робіт – 379,9 млн грн з ПДВ. Роботи мають бути виконані впродовж 370 днів, але не пізніше 30 вересня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

У разі підписання договору румунська компанія проведе для "Укргазвидобування" 3D-сейсміку на Західно-Мажарівській та Розумівсько-Мажарівській площах у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях. Загальна площа досліджень складає 590 квадратних кілометрів.

В ході проведення тендеру компанія обійшла "Георозвідку" з групи "Західнадрасервіс" (380 млн грн), запропонувавши нижчу ціну.

Однак, щоб підписати договір, "Юа Ге" має усунути певні невідповідності, серед яких, за даними "Укргазвидобування", кількість сейсмічних вібраційних джерел збудження повинна бути не менше п’яти одиниць, а у контракті "Юа Гео" надана інформація лише про чотири. Також в контракті оренди відсутня інформація щодо підтвердження прав власності на цифрову багатоканальну станцію для досліджень 3D МВХ МСГТ Quantum (INOVA).

Варто зазначити, що Prospectiuni вже має досвід роботи в Україні. Компанія проводила 3D-сейсміку для "Полтавської газонафтової компанії".

Нагадаємо, у червні повідомлялося про те, що ТОВ "Георозвідка", що входить до групи "Західнадрасервіс", проведе тривимірні сейсмічні дослідження для "Укргазвидобування" на Грушівсько-Залужанській площі у Львівській області.