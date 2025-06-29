Стало відомо, яка компанія проведе 3D-сейсморозвідку на заході України для "Укргазвидобування"

ТОВ "Георозвідка", що входить до Групи Західнадрасервіс, проведе тривимірні сейсмічні дослідження для АТ "Укргазвидобування"на Грушівсько-Залужанській площі у Львівській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на галузеве видання ExPro Gas&Oil Monthly.

Компанія "Георозвідка"стала єдиним учасником відповідної закупівлі "Укргазвидобування"і перемогла з ціновою пропозицією у 288 млн грн з ПДВ. Угоду з переможцем планують підписати найближчим часом, а строк виконання робіт визначено до 31 травня 2026 року.

Згідно з умовами тендера, компанія має провести 3D-сейсмічні дослідження на площі 231,3 кв. км із використанням методу відбитих хвиль за технологією спільної глибинної точки.

Крім Львівщини, "Укргазвидобування" також оголосило закупівлю на проведення 3D-сейсміки для Тарханівської площі на Сумщині. У цьому тендері переможцем визначено ТОВ "Ентерпрайз ЛТД", яке запропонувало ціну 285 млн грн з ПДВ. Угода з цією компанією наразі очікує підтвердження.

Компанія "Георозвідка" має значний досвід на ринку 3D-сейсміки. У 2023–2025 роках вона уклала низку контрактів на загальну суму близько 800 млн грн, зокрема на 580 млн грн із ПАТ "Укрнафта"та на 215 млн грн із самим "Укргазвидобуванням". Географія робіт охоплює Львівську, Полтавську, Харківську та Сумську області.

Усі ці проєкти є частиною ширшої стратегії "Укргазвидобування", спрямованої на інтенсифікацію геологорозвідувальних робіт, зокрема у західному регіоні України.

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Додамо, що в 2025 році АТ "Укргазвидобування", що входить до групи “Нафтогаз”, планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. м газу.