Стало известно, какая компания проведет 3D-сейсморазведку на западе Украины для "Укргаздобычи"

ООО "Георазведка", входящее в Группу Западнаядрасервис, проведет трехмерные сейсмические исследования для АО "Укргаздобыча" на Грушевско-Залужанской площади во Львовской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отраслевое издание ExPro Gas&Oil Monthly.

Компания "Георазведка" стала единственным участником соответствующей закупки "Укргаздобычи" и победила с ценовым предложением в 288 млн грн по НДС. Соглашение с победителем планируют подписать в ближайшее время, а срок выполнения работ определен до 31 мая 2026 года.

Согласно условиям тендера компания должна провести 3D-сейсмические исследования на площади 231,3 кв. км с использованием метода отраженных волн по технологии общей глубинной точки.

Кроме Львовщины, "Укргаздобыча" также объявила закупку на проведение 3D-сейсмики для Тархановской площади в Сумской области.

Компания "Георазведка" имеет значительный опыт на рынке 3D-сейсмики. В 2023-2025 годах она заключила ряд контрактов на общую сумму около 800 млн грн, в том числе на 580 млн грн с ПАО "Укрнафта" и на 215 млн грн с самой "Укргаздобычей". География работ включает Львовскую, Полтавскую, Харьковскую и Сумскую области.

Все эти проекты являются частью более широкой стратегии "Укргаздобычи", направленной на интенсификацию геологоразведочных работ, в частности, в западном регионе Украины.

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Добавим, что в 2025 году входящее в группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа.