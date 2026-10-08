В Гостомеле на месте разрушенных российскими обстрелами домов строят новый ЖК

В поселке Гостомель Киевской области на улице Проскуровской началось масштабное строительство нового жилого комплекса. Современные многоэтажки возводят на месте домов, полностью уничтоженных в результате активных боевых действий весной 2022 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

По проекту жилой комплекс будет состоять из 6 очередей строительства, в целом предусмотрено создание 360 новых квартир в 7-этажных домах. Ключевой особенностью проекта является интеграция современной инфраструктуры безопасности: на территории комплекса возводят подземное противорадиационное укрытие двойного назначения.

Защитная постройка рассчитана на одновременное пребывание 1 212 человек. В мирное время ее планируют использовать как полноценный спортивный комплекс, а в случае угрозы по назначению как надежное укрытие.

Текущее состояние работ

В настоящее время строительные работы активизированы в рамках первой и второй очередей. В частности, продолжается строительство многоэтажек №2 и №3, а также защитного сооружения. Общая фактическая строительная готовность объекта в настоящее время составляет около 20%.

Перед началом основных работ специалисты произвели полный демонтаж поврежденных конструкций. На сегодняшний день уже устроены фундаменты под новые сооружения, выполнена гидроизоляция подвальных помещений и завершена кладка кирпича в подвалах домов №2 и №3.

В противорадиационном укрытии активно возводят вертикальные элементы, а в жилых домах монтируют плиты перекрытия и продолжают возведение этажей.

Ранее сообщалось, что в Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч - жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "Восстановление" из-за неурегулированных документов на недвижимость.