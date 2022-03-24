НБУ облегчил жизнь заемщикам кредитных союзов на время военного положения

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал вопросы управления проблемной задолженностью членами кредитных союзов (КС).

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Как сообщает пресс-служба регулятора, кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, которые будут происходить в период с 28 февраля 2022 года и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.

По просьбе КС и их ассоциаций замораживание количества дней просрочки будет считаться именно с 28 февраля 2022 года.

В НБУ отмечают, что такую меру ввели из-за особенностей программного обеспечения кредитных союзов.

Так, формирование резерва обеспечения покрытия потерь будет производиться в зависимости от количества дней просрочки по договорам кредита по состоянию на последний день каждого месяца. Такие особенности работы программного обеспечения соответствуют требованиям законодательства.

В Нацбанке добавили, что внести изменения в программное обеспечение или откорректировать отчетность в ручном режиме для значительного количества КС, находящихся в зоне активных боевых действий, сегодня сложно или вообще невозможно.

Такие нововведения предусмотрены постановлением правления НБУ от 23 марта 2022 года. Документ вступил в силу 24 марта 2022 года.

Напомним, Национальный банк Украины урегулировал деятельность кредитных союзов на период действия военного положения.

В частности, Нацбанк разрешил кредитным союзам не выдавать взносы (вклады) и начисленные проценты по депозитным договорам до истечения срока их действия, а также дополнительные взносы членам КС в случае обращения об их выдаче.