Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Банки
Дата публикации

НБУ облегчил жизнь заемщикам кредитных союзов на время военного положения

НБУ облегчил жизнь заемщикам кредитных союзов на время военного положения
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал вопросы управления проблемной задолженностью членами кредитных союзов (КС).  

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба регулятора, кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, которые будут происходить в период с 28 февраля 2022 года и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.  

По просьбе КС и их ассоциаций замораживание количества дней просрочки будет считаться именно с 28 февраля 2022 года.  

В НБУ отмечают, что такую меру ввели из-за особенностей программного обеспечения кредитных союзов.  

Так, формирование резерва обеспечения покрытия потерь будет производиться в зависимости от количества дней просрочки по договорам кредита по состоянию на последний день каждого месяца. Такие особенности работы программного обеспечения соответствуют требованиям законодательства.  

В Нацбанке добавили, что внести изменения в программное обеспечение или откорректировать отчетность в ручном режиме для значительного количества КС, находящихся в зоне активных боевых действий, сегодня сложно или вообще невозможно.  

Такие нововведения предусмотрены постановлением правления НБУ от 23 марта 2022 года. Документ вступил в силу 24 марта 2022 года. 

Напомним, Национальный банк Украины урегулировал деятельность кредитных союзов на период действия военного положения. 

В частности, Нацбанк разрешил кредитным союзам не выдавать взносы (вклады) и начисленные проценты по депозитным договорам до истечения срока их действия, а также дополнительные взносы членам КС в случае обращения об их выдаче.

Автор:
Дмитрий Нарожный