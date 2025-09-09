Дефіцит валюти в Україні зростає, але НБУ зберігає контроль: огляд аналітиків ICU

Минулого тижня дефіцит валюти на ринку збільшився майже на третину до 390 млн доларів. Причиною стало зменшення продажу валюти як на міжбанківському валютному ринку, так і в роздрібному сегменті.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU (Investment Capital Ukraine).

Курс гривні

НБУ зберігав офіційний курс гривні із незначними коливаннями в межах коридору 41,35–41,37 грн/долар з понеділка по четвер, але в п'ятницю посилив гривню до 41.22 грн/долар, продавши, за нашими підрахунками, цього дня з резервів 120 млн доларів. Подібний рівень офіційного курсу НБУ встановлював у серпні, що є максимумом із квітня цього року.

Аналітики зазначають, що НБУ і надалі демонструє здатність утримувати курс нижче позначки 41,5 грн/долар, посилюючи його до цьогорічних максимумів. Збільшення дефіциту було незначним і частково пов’язано з оновленням щомісячних лімітів для фізичних осіб на купівлю валюти онлайн.

Найімовірніше, НБУ зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення.

Резерви НБУ: динаміка та прогнози

За серпень валові резерви НБУ зросли на 7% і досягли 46 млрд доларів. З початку року приріст становить 5,1%. Україна протягом місяця отримала значні обсяги міжнародної фінансової допомоги включно з 4.7 млрд доларів за програмами Ukraine Facility та ERA, а також 1.1 млрд доларів від Світового банку, що дало поштовх резервам НБУ.

Водночас центральний банк витратив близько 2,7 млрд доларів на інтервенції з продажу валюти та разом із урядом близько 0.7 млрд доларів на обслуговування зовнішніх боргів.

ICU прогнозує, що до кінця 2025 року резерви НБУ перевищать 55 млрд доларів, оскільки припливи зовнішньої допомоги перевищуватимуть витрати на інтервенції. Це дозволить НБУ повністю контролювати валютний ринок та курс гривні щонайменше протягом наступних 12 місяців.

Що відомо про ICU

Група ICU — незалежна фінансова компанія, яка надає брокерські послуги, управляє активами та приватним акціонерним капіталом, а також інвестує у венчурні та фінтех-проєкти. Основний фокус діяльності групи зосереджений на ринках, що розвиваються.

Протягом останніх 15 років ICU утримує позицію найбільшого брокера в Україні з торгівлі державними облігаціями та є одним із лідерів у сфері управління активами й пенсійними накопиченнями.

