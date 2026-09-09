Україна вимагає повного використання заморожених активів РФ і пропонує розділити відповідальність за це рішення між усіма країнами ЄС

Україна наполягає на відновленні дискусії щодо повного використання заморожених активів РФ і вже передала ЄС конкретну пропозицію щодо створення спеціального механізму.

Як пише Dilo, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає "Еспресо".

Він нагадав, що інтенсифікація атак РФ призводить до зростання величезного дефіциту бюджету України, який залишається одним із найбільш нагальних викликів.

"Коли є потреби в захисті України від російської агресії, і в ЄС лежать російські кошти — нелогічно використовувати кошти європейських платників податків. Було би абсолютно логічно використати саме ці заморожені активи", – наголосив Тихий.

Він зауважив, що головним викликом залишається позиція Бельгії, де зосереджена левова частка з 210 мільярдів євро знерухомлених коштів російського Центробанку. Україна розуміє Бельгію, яка не хоче брати відповідальність за рішення щодо конфіскації російських активів на себе, тому пропонує колективну відповідальність.

Тихий повідомив, що саме тому Міністерство фінансів передало європейській стороні пропозицію щодо створення механізму загальноєвропейського рівня. Згідно з цією ініціативою, заморожені кошти передаються в розпорядження спеціального європейського інструменту, після чого рішення про їх фактичне використання — на потреби оборони, стійкості та відновлення України — ухвалюватиметься вже колективно.

Раніше Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання заморожених російських активів у Євросоюзі, оскільки "немає жодних ознак того, що Росія готова припинити агресію".

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.