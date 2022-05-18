Американская художница продает свою картину чтобы издать книгу о героических украинских женщинах "Несокрушимые" от WoMo

Цель книги — привлечь внимание мирового сообщества к всеохватывающей деятельности украинских женщин, пошедших в ряды ВСУ или теоробороны, под пулями развозят гуманитарную помощь, спасают из-под завалов раненых, оказывают медицинскую помощь, помогают эвакуировать детей, пожилых людей, животных

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Американская художница украинского происхождения Оля Рондяк продает свою картину "Настя", чтобы собрать средства для создания книги о героических украинских женщинах "Несокрушимые", которую издает женский сайт WoMo.

"Как американка и художница, живущая 25 лет в Украине, я очень увлекаюсь сохранением украинской культуры и истории. Мои предки научили меня не только уважать свободу, но и как трудно за нее бороться. Героинь на передовой защите свободы в Украине нужно не только признавать, но и помнить и уважать следующее поколение", — говорит Оля Рондяк.

Художница Оля Рондяк родилась в США в семье украинцев. Мать и дедушка мистикини были вынуждены эмигрировать в США во время Второй мировой войны, чтобы избежать советского террора. Теперь Рондяк рассказывает историю своей семьи через искусство. Ее картины, коллажи, скульптуры и конструкции одежды наполнены историей ее семьи и жизни в украинской диаспоре.

В 2018 году художница представила в Украинском институте Америки в Нью-Йорке и в Киеве выставку "Identity, Interrupted" («Идентичность, прерванная»), которая родилась, в частности, под влиянием Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Художница написала картину "Настя". На ней волонтер Настя Тихая, спасшая из разрушенного Ирпеня 19 собак. О ней WoMo писало в спецпроекте "Несокрушимые". Это проект о женщинах, приобщившихся к борьбе с российскими оккупантами: кто-то в рядах ВСУ, кто-то спасая из-под завалов раненых, а кто-то ища гуманитарную помощь.

Редакция женского издания WoMo в марте 2022 года начала международный спецпроект " Несокрушимые ". Мы публикуем истории смелых украинок, защищающих страну от дерзкого врага.

"За 82 дня войны мы написали уже 14 историй о несгибаемых украинских женщинах, которые, кроме себя и своих семей, спасают приюты для животных, принимают тысячи тонн гуманитарной помощи и оснащают наших бойцов всем нужным — от бронежилетов до самолетов. Таких историй сотни. И мы хотим собрать их в книге и издать на двух языках — украинском и английском, чтобы о несокрушимости украинок узнал весь мир», — говорит главная редактор WoMo Виктория Покатис.

Цель книги — привлечь внимание мирового сообщества к всеохватывающей деятельности украинских женщин, пошедших в ряды ВСУ или теоробороны, под пулями развозят гуманитарную помощь, спасают из-под завалов раненых, оказывают медицинскую помощь, помогают эвакуировать детей, пожилых людей, животных.

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Украинский женский портал WoMo входит в медиахолдинг ekonomika+, основанный в 1998 году. В активе компании кроме WoMo еще три онлайн-издания – delo.ua, ZZA, mmr.ua – и деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ежемесячная аудитория холдинга – 4,5 млн посетителей.