На аукцион выставили самую дорогую коллекцию произведений искусства, принадлежащую соучредителю Microsoft

Аукционный дом Christie's объявил о продаже коллекции произведений искусства Пола Г. Аллена, соучредителя Microsoft, скончавшегося в 2018 году. Коллекцию, включающую в себя шедевры Ренуара и Роя Лихтенштейна, оценивают более чем в 1 миллиард долларов.

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Об этом Christie's сообщил в Facebook.

На аукцион выставят 150 лотов, и он станет самым большим в истории Christie's. Все вырученные деньги планируют направить на благотворительность, как завещал Аллен.

"Это большое событие для арт-рынка и для мира искусства. Тот факт, что он охватывает пять веков великого искусства - от Боттичелли до Дэвида Хокни, плюс, конечно, очень вдохновляющая фигура Пола Аллена, плюс тот факт, что продажа посвящена благотворительности — мы действительно тронуты этим чрезвычайным проектом. Это что-то очень особенное", — прокомментировал исполнительный директор Christie' Гийом Черутти.

Среди самых известных работ по коллекции Алленов, которые будут выставлены на продажу, — акриловый и бумажный коллаж Джаспера Джонса "Маленький фальшивый старт" 1960 года, стоимость которого оценивается более чем в 50 миллионов долларов, а также картина Поля Сезанна "La Montagne Sainte-Victoire" ( 1888), оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

Других подробностей о том, какие работы будут предложены, Christie's пока не сообщает.

В 2000 году Аллен основал Experience Music Project – ныне Музей поп-культуры. Аллен также рассматривал искусство как важную инвестицию. В 2016 году на Christie's он был анонимным покупателем полотна Моне 1891 со стогом сена за 81,4 миллиона долларов, что в то время побило рекорд по стоимости лота. В том же году он продал картину Герхарда Рихтера с изображением американского истребителя за 25,6 миллиона долларов, что вдвое превышает 11,2 миллиона долларов, которые он заплатил десять лет назад, а в 2014 году он продал картину Марка Ротко за 56,2 миллиона долларов, за которую он заплатил 34,2 миллиона долларов в 2007 году

В 2010 году Аллен пообещал, что после своей смерти передаст большую часть своего состояния на благотворительность. В тот момент он занимал 37-е место в списке самых богатых людей мира, по версии журнала Forbes, с капиталом в 13,5 млрд долларов.

Пол Аллен, который вместе со своим другом детства Биллом Гейтсом основал Microsoft в 1975 году, умер в 2018 году в возрасте 65 лет.