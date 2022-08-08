Паркування на муніципальних майданчиках в Києві буде тимчасово безплатним

У Києві тимчасово призупинили оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс", повідомляє КМДА. Інспектори з паркування за несплату паркування водіїв не штрафуватимуть.

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"Ці зміни відображені у додатку «Київ Цифровий». Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим в КМДА закликали власників авто паркуватися відповідно до ПДР, у спеціально відведених місцях, адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.

"Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно", – додали в КМДА.

Нагадаємо, що за рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати.

За паркування потрібно було платити у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — парковка була безкоштовна.

Крім того, під час повітряної тривоги інспекторів позбавили права штрафувати водіїв.