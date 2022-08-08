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Парковка на муниципальных площадках в Киеве будет временно бесплатной
В Киеве временно приостановили оплату парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис", сообщает КГГА. Инспекторы по парковке за неуплату парковки водителей не будут штрафовать.
"Эти изменения отражены в приложении "Киев Цифровой". Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который продолжается", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в КГГА призвали владельцев авто парковаться в соответствии с ПДД, в специально отведенных местах, ведь за нарушение правил предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.
"Перед тем, как возобновить плату за парковку, столичные власти сообщат горожан заблаговременно", – добавили в КГГА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что по решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты.
За парковку нужно было платить по будням с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и целый день в субботу и воскресенье парковка была бесплатная.
Кроме того, во время воздушной тревоги у инспекторов отобрали право штрафовать водителей.