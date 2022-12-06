В Украине упали продажи электромобилей

В ноябре украинцы приобрели около 2,2 тыс новых и подержанных электрокаров. Этот показатель хотя и превышает результат ноября 2021 на 33%, но все же уступает показателю октября 2022-го на 12,6%.

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Об этом свидетельствуют результаты анализа статистики регистраций электрокаров Института исследований авторынка.

"Учитывая террористические атаки России на украинскую критическую инфраструктуру и проблемы со снабжением электроэнергии в прошлом месяце, такие показатели можно считать даже неплохими. Ведь, несмотря на все риски, хоть и в меньших количествах, украинцы продолжают покупать электрические авто", — отмечали исследователи.

В октябре 55,5% (1194 шт) проданных электрокаров в Украину привезли подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 32% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (688 шт).

Выяснилось, что в Украине уже четвертый месяц подряд наращиваются объемы продаж новых электроавто. В октябре показатель зафиксирован на уровне 11,5% (282 шт.) от общего количества.

Рейтинг самых популярных электрокаров, приобретенных на внутреннем рынке, возглавили Nissan Leaf (186 сделок купли-продажи), Volkswagen ID.4 (79 шт) и Volkswagen Golf (36 сделок).

Nissan Leaf также возглавил рейтинг импортируемых подержанных электрокаров с показателем в 246 единиц проданных автомобилей. На второе место поднялась Tesla Model 3 (129 шт.), а Volkswagen ID.4 (111 шт.) опустился на третью ступеньку.

В рейтинге новых электромобилей первое место по итогам октября удерживает Volkswagen ID.4 (96 шт), второе – Honda M-NV (26 шт), а третье – Hyundai Ioniq 5 (17 шт).

Известно, что до российских атак на объекты электроэнергетики более 66% украинских водителей думали над тем, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.

В США фиксировалась похожая тенденция: около 25% опрошенных граждан заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.