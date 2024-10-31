С 1 ноября скорость движения в Киеве ограничивается до 50 километров в час: перечень улиц

С 1 ноября скорость движения по дорогам столицы ограничивается до 50 километров в час. Водителей призывают соблюдать осторожность, руководствоваться дорожными знаками и не превышать скоростной режим.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты КП «Центр организации дорожного движения» (ЦОДР) демонтируют 105 дорожных знаков, позволявших двигаться со скоростью до 80 км/ч в весенне-летний период на восьми участках улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).

Сообщается, что при проведении работ возможно кратковременное частичное ограничение движения на указанных улицах, поэтому водителей извиняются за временные неудобства.

В КГГА обращают внимание, что на улицах, возле которых расположены школы и детские сады с выходом на дорогу, скорость ограничена до 30 км/ч. Также ограничения скорости действуют на участках дорог, где производятся ремонтные работы.

Напомним, в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое.