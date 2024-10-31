Із 1 листопада швидкість руху у Києві обмежується до 50 кілометрів на годину: перелік вулиць

Із 1 листопада швидкість руху дорогами столиці обмежується до 50 кілометрів на годину. Водіїв закликають бути обережними, керуватися дорожніми знаками та не перевищувати швидкісний режим.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наразі фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР) демонтують 105 дорожніх знаків, що дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год у весняно-літній період на восьми ділянках вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Повідомляється, що при проведенні робіт можливе короткочасне часткове обмеження руху на зазначених вулицях, тому водіїв перепрошують за тимчасові незручності.

У КМДА звертають увагу, що на вулицях, біля яких розташовані школи та дитячі садочки з виходом на дорогу, швидкість обмежена до 30 км/год. Також обмеження швидкості діють на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Також завершили роботи з асфальтування та відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.