Проєкти на €3,2 млрд: "Автомагістраль-Південь" змагається за будівництво нових транс’європейських магістралей через Румунію

Україна може прийняти участь в будівництві нових швидкісних транс’європейських маршрутів (TEN-T), які з’єднають порти Польщі та країни Балтії з портами Греції та країн Причорномор’я. Про це повідомив генеральний директор компанії "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

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За його словами, Румунія, напевно, є найбільш цікавим ринком Східної Європи з точки зору інвестицій у транспортну інфраструктуру.

"За задумом Євросоюзу, через країну мають пройти швидкісні транс’європейські маршрути (TEN-T). У Румунії наразі лише тисяча кілометрів швидкісних магістралей. Більшість транспортних артерій – це старі дороги, які проходять через міста, що дуже ускладнює рух. В планах ЄС принаймні втричі збільшити протяжність швидкісних автошляхів у країні", – зазначив він.

Тимофеєв додав, що ЄС інвестує у розвиток румунської інфраструктури десятки мільярдів євро, зокрема розігруються лоти на 600-800 млн євро. Як правило, це нове будівництво з тунелями в горах та іншими штучними спорудами.

Наразі компанія приймає участь у тендерах на суму понад 3,2 млрд євро і в процесі подачі пропозицій ще на таку ж суму. Це не лише автобани, але й гідротехнічні проєкти, зокрема, модернізація суднохідного каналу між Дунаєм і Чорним морем.

"Румунські проекти мають велике значення і для України. Один з нових маршрутів прямує через Кишинів до Одеси. Це буде найкоротший шлях з українського Півдня до країн ЄС", - пояснив Тимофеєв.

Він зазначив, що на румунські проєкти націлені компанії з багатьох країн ЄС, але в українців високі шанси на перемогу:

1. В "Автомагістраль-Південь" є досвід реалізації таких мегапроєктів, як будівництво швидкісної автотраси Н-31 між Києвом та Дніпром, ділянок трас М-05 Київ-Одеса та М-30 Стрий – Ізварине, яка перетинає майже всю Україну, багатьох інших об’єктів. Це підтверджує спроможність виконувати масштабні проєкти.

2. З 2019 року компанія працює у сусідній Молдові. Реалізований та зданий в експлуатацію перший великий проєкт за кошти ЄБРР, в реалізації – другий. Відгуки, за словами Тимофеєва, позитивні.

3. В самій Румунії компанія успішно завершила реконструкцію 2,5 кілометрового аеродромного комплексу аеропорту Сату-Маре. Виконує ремонт дороги у самому серці Трансільванії. Загалом в Румунії або реалізовано, або в стадії реалізації чи проєктуванняшість об’єктів. Зокрема, компанія є одним з концесіонерів будівництва аеропорту Алексеніпоруч із Бухарестом. Орієнтовна вартість проєкту500 млн євро. В Румунії також створений офіс "Автомагістраль-Південь", передислокована техніка, команда фахівців.