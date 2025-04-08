Норвезький бізнес інвестуватиме у відбудову України: які проєкти будуть у пріоритеті

Норвезький бізнес прийматиме участь у повоєнній відбудові України та майбутніх спільних інвестиційних проєктах. Пріоритетними є наступні напрямки: порти і морська інфраструктура, а також відновлення житла, доріг, залізниці та промислових зон.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Ми цінуємо це партнерство і бачимо в ньому основу для довгострокової співпраці. Зокрема для нас надзвичайно важливою буде участь норвезького бізнесу у відбудові. У першу чергу в секторах, де Норвегія має провідну експертизу: концесії, державно-приватне партнерство, житло, морський транспорт і розвиток портів, а також енергетика та розвиток інновацій", — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк на зустрічі з представниками норвезького бізнесу 8 квітня.

За її словами, досвід Норвегії у реалізації проєктів державно приватного партнерства зможе значно сприяти розбудові високоякісної та стійкої інфраструктури.

Денисюк окреслила для представників бізнесу пріоритети міністерства у відбудові та обговорила з ними можливості для майбутніх інвестицій.

Порти та морська інфраструктура

Серед головних завдань – реконструкція та модернізація портової інфраструктури, запуск державно-приватного партнерства та концесійних проєктів у порту Чорноморськ та Дунайському кластері, відновлення поромного сполучення між Україною та країнами Європи, розширення суднобудівних потужностей на півдні України.

Концесі йні проєкти

Україна успішно запустила кілька концесійних проєктів до війни, маючи правові гарантії для захисту інвесторів. Наразі готується конкурс концесіонера порту Чорноморськ. Норвезьким компаніям запропоновано розглянути можливість участі у відповідних проєктах державно-приватного партнерства, які стосуються доріг, залізниці, промислових зон, енергетичного переходу та зелених технологій.

Відновлення житла

Основні напрямки роботи у секторі — продовження компенсацій у рамках програми "єВідновлення", забезпечення оселями внутрішньо переміщених осіб, розбудова соціального житла, розробка та реалізація програм кредитування доступного житла. Зокрема, для створення сталої моделі соціального та орендного житла Міністерство розробляє нове законодавство для модернізації наявної житлової політики.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділив 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.