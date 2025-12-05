Украина способна производить 7 млн дронов в год при одном условии

В случае достаточного финансирования украинских военных производителей, государство сможет создавать 7 миллионов дронов в год, а при прозрачном планировании возможно поднять эту планку до более чем 8 млн единиц. Об этом в эксклюзивном интервью для Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

Федирко объясняет, что некоторые руководители оборонных структур называли реальные возможности производства различных типов дронов на уровне свыше 8 миллионов единиц в год при достаточном финансировании.

В то же время, по его словам, Украина способно создавать где-то 4,5 миллиона единиц в год только FPV-дронов.

"Но если производители получат хотя бы годовой горизонт планирования — мы можем поднять способность до 7 млн быстро и без сверхусилий. За эти годы обстрелы предприятия научились переносить производство, быстро восстанавливать линии. Это — одно из сильнейших наших достижений", — подчеркивает Игорь Федирко.

Зависимость от китайских комплектующих

Также он отмечает, что технологически Украина до сих пор сильно зависит от иностранных комплектующих для дронов, в частности, китайских. По его словам, украинские специалисты берут компоненты из разных стран мира, интегрируют и создают конечный продукт, добавляя свои алгоритмы, ПО и боевой опыт.

"Около полутора лет назад государство осознало, что нам нужно срочно наращивать собственное производство компонентов — особенно когда Китай начал постепенно ограничивать поставки технологий. Мы должны выйти из парадигмы развинчивания и сборки, и перейти к развитию собственных технологий", — говорит Федирко.

Игорь Федирко объясняет, что в настоящее время компоненты для FPV-дронов становится все труднее закупать в Китае. Кроме того, есть отдельные требования — так называемый принцип Chinese free, предусматривающий отсутствие китайских компонентов в конечной продукции для обеспечения технологической независимости от КНР.

"Это сложно для производителей, потому что Китай обеспечивает лучшее соотношение цены и качества. За последние два года мы снизили цену на украинские комплектующие примерно в три раза", — отмечает исполнительный директор Украинского Совета Оружейников.

Удачное создание абсолютно "украинского" дрона

Игорь Федирко рассказывает, что, несмотря на трудности, Украина уже способна изготавливать полностью "украинский" дрон. В частности, он подчеркивает, что за последние годы стоимость отечественного двигателя для FPV-дрона упала с 70 долларов до примерно $27.

"Мы приближаемся к китайской цене, но полностью сравниться не удастся, потому что лучшие магниты в мире — именно китайские, и без них двигатель не сделаешь", — отмечает Федирко.

Он говорит, что Украина все равно двигается в направлении развития отрасли. В качестве примера создана база внутренних комплектующих, а в библиотеке украинских производителей — более 100 предприятий и около 170 наименований деталей и узлов.

"Вопрос не в технологии — вопрос в масштабе. Сейчас мы можем закрыть собственными силами не более 20% потребности годового производства", — резюмирует исполнительный директор Украинского Совета Оружейников.

Больше о планах и успехах украинской оборонной отрасли читайте в полном интервью с исполнительным директором Украинского Совета Оружейников Игорем Федорко.