Перший експорт зброї до США: український виробник поставить американській армії 2000 бойових БпЛА

Державна служба експортного контролю України видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones. Безпілотники постачатимуться безпосередньо для потреб Збройних сил США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”

Дозвіл надано на підставі рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем, а не окремих технологій чи компонентів.

СЕО компанії Стас Хутор назвав цей дозвіл стратегічно важливим кроком для всієї оборонної індустрії України, який відкриває можливості для масштабування виробництва, залучення інвестицій та посилення міжнародної кооперації. Він також наголосив, що такий крок не зменшить обсяги постачань для українського фронту, оскільки сильніша індустрія в результаті лише зміцнить Збройні сили України.

Успіх на полігонах та контракт із Пентагоном

Отриманий дозвіл дозволить українському виробнику виконати умови контракту в межах програми Міністерства оборони США "Drone Dominance".

Виходу на американський ринок передували успішні випробування в США:

У лютому американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, виступила на першому етапі програми — Gauntlet I, що проходив на військовій базі Форт-Беннінг, штат Джорджія.

Українська система F10 посіла шосте місце серед 25 учасників та увійшла до числа 11 переможців.

За результатами тестувань компанія отримала контракт на постачання 2 тисяч безпілотників для оборонного відомства США та була відібрана до наступного етапу програми.

Примітно, що цей експортний дозвіл компанія отримала ще до того, як офіційно набрали чинності нові рішення Кабінету міністрів України щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Україна офіційно дозволила експорт власної зброї під час війни. Кабінет Міністрів запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі "Drone Deal".