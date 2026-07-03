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Первый экспорт оружия в США: украинский производитель поставит американской армии 2000 боевых БПЛА

Дрон
украинский производитель поставит американской армии 2000 боевых БпЛА / Unsplash

Государственная служба экспортного контроля Украины выпустила разрешение на экспорт партии ударных беспилотных авиационных комплексов F10 производства компании F-Drones. Беспилотники будут поставляться напрямую для нужд Вооруженных сил США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина"

Разрешение предоставлено на основании решения Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Это первый случай, когда Украина официально разрешила экспорт готовых боевых беспилотных систем, а не отдельных технологий или компонентов.

СЕО компании Стас Хутор назвал это разрешение стратегически важным шагом для всей оборонной индустрии Украины, открывающим возможности для масштабирования производства, привлечения инвестиций и усиления международной кооперации. Он также подчеркнул, что такой шаг не снизит объемы поставок для украинского фронта, поскольку более сильная индустрия в результате лишь укрепит Вооруженные силы Украины.

Успех на полигонах и контракт с Пентагоном

Полученное разрешение позволит украинскому производителю выполнить условия контракта в рамках программы Министерства обороны США Drone Dominance.

Выходу на американский рынок предшествовали успешные испытания в США:

  • В феврале американская компания UDD Tech Corp, представляющая продукцию F-Drones в США, выступила на первом этапе программы – Gauntlet I, проходившем на военной базе Форт-Беннинг, штат Джорджия.
  • Украинская система F10 заняла шестое место среди 25 участников и вошла в число 11 победителей.
  • По результатам тестирований компания получила контракт на поставку 2 тысяч беспилотников для оборонного ведомства США и была отобрана в следующий этап программы.

Примечательно, что это экспортное разрешение компания получила еще до того, как официально вступили в силу новые решения Кабинета министров Украины об упрощении экспорта военной продукции в условиях военного положения.

Напомним, Украина официально разрешила экспорт собственного оружия во время войны. Кабинет Министров ввел специальный механизм контролируемого экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий в формате "Drone Deal".

Автор:
Максим Кольц