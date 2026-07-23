Де в Україні найчастіше купують електромобілі: рейтинг регіонів

У першому півріччі український автопарк поповнили 15,2 тис. електромобілів. Найбільше таких авто зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області, а серед нових моделей найчастіше обирали BYD Leopard 3 і BYD Sea Lion 06 EV.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

У яких областях найбільше електромобілів

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де на облік поставили 2 098 електромобілів. При цьому 93% із них становили вживані автомобілі. Друге місце посів Київ із показником 1 632 зареєстрованих електрокарів, із яких 57% були вживаними. До трійки також увійшла Київська область - 1 234 авто, з яких 73% мали пробіг.

До першої п'ятірки також потрапили Волинська область із 1 043 зареєстрованими електромобілями (97% - вживані) та Дніпропетровська область, де зареєстрували 1 006 електрокарів, із яких 73% були ввезені з пробігом.

Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю став BYD Leopard 3 - він очолив продажі у Києві, Дніпропетровській та Волинській областях. На Львівщині та Київщині найбільший попит мав BYD Sea Lion 06 EV.

У сегменті вживаних електромобілів, імпортованих з-за кордону, лідером стала Tesla Model Y. Ця модель була найпопулярнішою у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. На Волині перше місце серед уживаних електрокарів посів Nissan Leaf.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.