Електромобілі в Україні: як змінився ринок у 2026 році?

Ринок електротранспорту в Україні переживає помітне охолодження. Команада Delo.ua розібралася, що сталося з попитом на електромобілі у першому півріччі 2026 року, які марки електромобілів очолили рейтинги продажів та які фактори вплинули на зміну попиту. Матеріал підготовлено на основі даних асоціації « Укравтопром » та Інституту досліджень авторинку (ІДА) і має ознайомчий характер — перед прийняттям рішення про покупку варто звірятися з актуальними цінами та пропозиціями дилерів.

Попит на електромобілі впав удвічі

За даними «Укравтопром», протягом перших шести місяців 2026 року український автопарк поповнили 15 221 транспортний засіб з нульовим рівнем викидів (BEV). Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді ринок демонстрував рекордні показники.

Найбільше просідання зафіксовано в сегменті легкових авто:

легкові електромобілі становили 14 404 одиниці (падіння на 53%);

комерційні електромобілі скоротилися помірніше: на 17%, до 817 од.

При цьому частка нової техніки в реєстраціях BEV незначно зросла: до 19% проти 18% торік. Решта 81% ринку, як і раніше, формує імпорт вживаного транспорту.

Топ електромобілів: хто лідирує серед нових і вживаних

У сегменті нових авто переважають китайські бренди. За даними «Укравтопром», топ електромобілів серед нових виглядає наступним чином:

BYD Leopard 3 — 421 од.;

BYD Sea Lion 06 EV — 359 од.;

ZEEKR 001 — 229 од.;

Volkswagen ID.Unyx — 203 од.;

ZEEKR 7X — 172 од.

На вторинному ринку розклад сил традиційно консервативніший, оскільки лідирують перевірені марки електромобілів з Японії та США:

Nissan Leaf — 1592 од.;

Tesla Model Y — 1468 од.;

Tesla Model 3 — 1355 од.;

Chevrolet Bolt — 613 од.;

Renault Zoe — 553 од.

Найбільшим попитом серед вживаних електромобілів продовжують користуватися Nissan Leaf, Tesla Model Y та Tesla Model 3.

У червні ринок стабілізувався, але без оновлення парку

Свіжі дані Інституту досліджень авторинку (ІДА) за червень 2026 року доповнюють картину піврічної статистики й показують, як саме перебудувався ринок після завершення дії податкових пільг. У червні було зареєстровано 7 994 електромобілі.

Аналітики ІДА відзначають, що структура попиту змістилася у бік внутрішніх перепродажів: на них припало понад 60% усього червневого обсягу, а самі внутрішні угоди за рік зросли на 76,4%.

Натомість імпорт вживаних електрокарів за рік скоротився на 43,7%, а імпорт нових — одразу на 71,2%. За оцінкою ІДА, такий розрив пояснюється тим, що наприкінці 2025 року покупці масово прискорювали покупки, щоб встигнути до введення ПДВ, — і цей запас попиту на початок 2026-го вже вичерпався.

На внутрішній вторинці головним кількісним драйвером, за даними ІДА, залишається Nissan Leaf завдяки низькому порогу входу, тоді як у вищому ціновому сегменті активно перепродається трійка Tesla: Model 3, Model Y та Model S. У сегменті вживаного імпорту лідирує Tesla Model Y, а слідом ідуть Nissan Leaf, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt EV.

На думку аналітиків ІДА, така структура імпорту свідчить, що електромобілі дедалі частіше розглядають як основний транспортний засіб. На ринку нових авто ІДА фіксує майже повне домінування Китаю: BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 та BYD Leopard 3 очолюють рейтинг, тоді як європейські бренди присутні здебільшого через китайські виробничі майданчики, як Volkswagen ID.Unyx.

Чому попит на електрокари скоротився

Учасники ринку пов'язують падіння попиту передусім із завершенням дії податкових пільг на імпорт і першу реєстрацію «зеленого» транспорту. Раніше звільнення від ПДВ, мінімальний акциз та пільгове ввізне мито робили покупку електрокара економічно вигідною. Після завершення дії податкових пільг кінцева вартість електромобілів зросла, що суттєво знизило фінансову мотивацію покупців.

За спостереженнями ІДА, підтримку загальним обсягам ринку навесні додатково надали високі ціни на пальне, які підштовхнули частину покупців шукати альтернативу саме на вторинному ринку електромобілів.

Що це означає для ринку електромобілів в Україні

Структура ринку електромобілі в Україні поступово змінюється: частка нових авто хоч і повільно, але зростає, а лідерами продажів залишаються перевірені моделі: як серед нових китайських кросоверів, так і серед вживаних японських і американських седанів.

За оцінкою ІДА, обсяги реєстрацій останніми місяцями коливаються біля 7–8 тисяч автомобілів на місяць, і наразі ринок формується переважно за рахунок внутрішніх перепродажів, а не притоку нової техніки ззовні.