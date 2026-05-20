Скільки українці купили електромобілів у квітні 2026 (інфографіка)

Ринок електромобілів України у квітні 2026 проявив потужне зростання: до 9,1 тис. реєстрацій, домінування внутрішнього перепродажу, китайська монополія у новому сегменті та нова реальність ринку під тиском ПДВ і дорогого пального. Український ринок електромобілів у квітні 2026 року закріпив відновлення, розпочате у березні, і вийшов на якісно новий рівень. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками квітня 2026 року склав 9 122 одиниці ( за даними Інституту досліджень авторинку). Читайте на Delo.ua про підсумковий стан ринку електрокарів за квітень 2026 року.

Структура ринку: закріплення після розвороту

За підсумками квітня структура сегмента ринку засвідчила якісну трансформацію березневого імпульсу. Ринок змінився до невпізнаваності порівняно з минулим роком. Головний тренд місяця — перехід покупця від дорогого пригону до внутрішнього перепродажу та остаточна фіксація переваги китайського автопрому над європейськими брендами.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2025–2026, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Це беззаперечний переможець квітня, і його перевага набула системного характеру. У квітні зафіксовано 6 407 угод на внутрішньому ринку, тобто у річному вимірі спостерігаємо зростання у 136,3%, а це чимало.

Коли пригон став дорожчим через податки, а бензин по 70 грн зробив старі автомобілі фінансовим тягарем, українці масово кинулися купувати те, що вже є в країні. Tesla та Nissan тут поза конкуренцією.

Цікаво, що навіть запеклі скептики, які ще рік тому розповідали про «смерть батарейки на морозі», тепер активно скуповують вживані Leaf, Renault Zoe та Model 3. Внутрішній ринок став прихистком для тих, хто хоче економити на пальному вже сьогодні, не чекаючи місяцями на дорогу доставку з-за кордону. Економічна доцільність остаточно витіснила будь-які сумніви.

Імпортовані електрокари з пробігом

Найбільший удар у квітні отримав саме цей сегмент. Введення ПДВ обвалило імпорт на 54% порівняно з квітнем минулого року і сьогодні ми бачимо «стелю» у 2 208 розмитнених авто. Невелике місячне зростання на 29,1% відносно березня. І це лише слабка ознака стабілізації після шокового падіння, а не початок нового розквіту.

При цьому сам покупець став більш вибагливим. Якщо раніше везли все підряд, то тепер везуть або безальтернативний Nissan Leaf, або Tesla Model Y/3. Ринок імпорту став прагматичним, адже люди готові переплачувати ПДВ лише за ліквідні моделі з перевіреною репутацією. Тож березневий оптимізм щодо відновлення пригону у квітні не підтвердився повною мірою.

Нові електромобілі

Ринок нових електромобілів остаточно перетворився на «виставку досягнень» китайської промисловості. Частка авто, вироблених у КНР, у квітні сягнула значних 82%. Традиційні лідери минулих десятиліть тепер борються за виживання в нижній частині топ-10.

Абсолютним домінантом є BYD, який завдяки новим моделям Leopard 3 та Sea Lion 06 фактично не залишає шансів конкурентам. Навіть Volkswagen, намагаючись утриматися в трійці з моделлю ID. Unyx (теж переважно китайського походження), змушений змагатися за увагу технологічного покупця, який все частіше обирає Zeekr чи навіть Xiaomi.

Новий імпорт електрокарів зріс на 118,5% порівняно з березнем, що свідчить про відновлення поставок після паузи на початку року, хоча річний показник все ще на 45,8% нижчий за минулорічний.

Що квітень розповів про природу попиту

Квітневий стрибок внутрішнього ринку дав остаточну відповідь на питання, яке ставили ще у січні: чи є попит на електромобілі в Україні структурним, чи він тримався виключно на податковій пільзі?

Статистика дає однозначну і позитивну відповідь. Щойно паливо подорожчало до больового порогу, а пригон “підскочив” у ціні через ПДВ, попит перерозподілився, але не зник. Тож, електромобіль в Україні перестав бути екзотикою для ентузіастів і став засобом економічного виживання для масового споживача.

Виграли всі, хто встиг?

Відновлення ринку квітня стало явищем, якого не планував жоден регулятор. Замість субсидій, грантів чи пільгових кредитів роль стимулу взяли на себе самі АЗС і митниця. Лінійний розрахунок збитків від дорогого пального та дорогого пригону перетворився на найпереконливіший аргумент на користь розетки.

У цій ситуації виграли ті, хто встиг придбати електромобіль до введення ПДВ або зробив це зараз, попри вищу ціну. Власники не поспішають продавати свої електромобілі, адже точно не повертатимуться до бензину чи дизеля, особливо коли є власна розетка з побутовим тарифом.

А держава, попри відсутність системної підтримки, все одно отримує бенефіт у вигляді прискореного оновлення автопарку, просто не завдяки власній політиці, а всупереч їй.

Квітнева реальність: ринок росте, але нерівномірно

Квітень 2026 року підтвердив, що попит на електромобілі в Україні живий і реагує на економічні сигнали швидше, ніж будь-хто очікував. Так, 9 122 зареєстровані електрокари стали чітким сигналом того, що структурний попит існує навіть в умовах подвійного тиску ПДВ і дорогого пального.

Загалом квітень 2026 показав нову реальність у повноті. Внутрішній ринок домінує, імпорт стабілізується на нижчому рівні, нові авто остаточно стали китайською територією. Справжню стійкість цієї моделі ринку ми побачимо не раніше травня-червня 2026 року.

Ринок електромобілів та підсумки квітня 2026

Квітень 2026 року став місяцем якісної трансформації ринку легкових електромобілів. Загальний обсяг досяг 9 122 одиниць, але головне тут не кількість, а структура: внутрішній перепродаж домінує, пригон під тиском ПДВ, при цьому майже всі нові авто виключно китайські.

Водночас, внутрішні показники демонструють наступну картину.

Внутрішні перепродажі: фантастичне зростання на +136,3% Y-Y, 6 407 угод.

Імпорт вживаних: стабілізація після шоку, +29,1% M-M, але -54% Y-Y, 2 208 авто.

Нові: потужне відновлення на +118,5% M-M, китайська частка при цьому складає 82%.

Ринкові умови змінилися знову, і цього разу не через одну реформу, а через поєднання ПДВ-тиску на імпорт і цінової реальності на АЗС, яка змусила покупців остаточно переглянути свої пріоритети.

Квітневе зростання внутрішнього ринку підтвердило, що попит на електромобілі в Україні має структурний характер. Ринок адаптувався до нових умов і знайшов нову рівновагу.