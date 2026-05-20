Сколько украинцев купили электромобилей в апреле 2026 (инфографика)

Рынок электромобилей Украины в апреле 2026 проявил мощный рост: до 9,1 тыс. регистраций, доминирование внутренней перепродажи, китайская монополия в новом сегменте и новая реальность рынка под давлением НДС и дорогого топлива. Украинский рынок электромобилей в апреле 2026 года закрепил восстановление, начатое в марте, и вышел на качественно новый уровень. Общий объём сегмента легковых электромобилей по итогам апреля 2026 года составил 9 122 единицы ( по данным Института исследований авторынка). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за апрель 2026 года.

Структура рынка: закрепление после разворота

По итогам апреля структура сегмента рынка засвидетельствовала качественную трансформацию мартовского импульса. Рынок изменился до неузнаваемости по сравнению с прошлым годом. Главный тренд месяца — переход покупателя от дорогого пригона к внутренней перепродаже и окончательная фиксация преимущества китайского автопрома над европейскими брендами.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2025–2026, Украина

Источник: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Это безоговорочный победитель апреля, и его преимущество приобрело системный характер. В апреле зафиксировано 6 407 сделок на внутреннем рынке, то есть в годовом измерении наблюдаем рост в 136,3%, а это немало. Когда пригон подорожал из-за налогов, а бензин по 70 грн сделал старые автомобили финансовым бременем, украинцы массово бросились покупать то, что уже есть в стране.

Tesla и Nissan здесь вне конкуренции. Интересно, что даже заядлые скептики, которые ещё год назад рассказывали о «смерти батарейки на морозе», теперь активно скупают подержанные Leaf, Renault Zoe и Model 3. Внутренний рынок стал убежищем для тех, кто хочет экономить на топливе уже сегодня, не ожидая месяцами дорогой доставки из-за рубежа. Экономическая целесообразность окончательно вытеснила любые сомнения.

Импортированные электрокары с пробегом

Самый сильный удар в апреле получил именно этот сегмент. Введение НДС обвалило импорт на 54% по сравнению с апрелем прошлого года, и сегодня мы видим «потолок» в 2 208 растаможенных авто. Небольшой месячный рост на 29,1% относительно марта — это лишь слабый признак стабилизации после шокового падения, а не начало нового расцвета. При этом сам покупатель стал более требовательным.

Если раньше везли всё подряд, то теперь везут либо безальтернативный Nissan Leaf, либо Tesla Model Y/3. Рынок импорта стал прагматичным, ведь люди готовы переплачивать НДС только за ликвидные модели с проверенной репутацией. Поэтому мартовский оптимизм относительно восстановления пригона в апреле не подтвердился в полной мере.

Новые электромобили

Рынок новых электромобилей окончательно превратился в «выставку достижений» китайской промышленности. Доля авто, произведённых в КНР, в апреле достигла значительных 82%. Традиционные лидеры прошлых десятилетий теперь борются за выживание в нижней части топ-10.

Абсолютным доминантом является BYD, который благодаря новым моделям Leopard 3 и Sea Lion 06 фактически не оставляет шансов конкурентам. Даже Volkswagen, пытаясь удержаться в тройке с моделью ID. Unyx (тоже преимущественно китайского производства), вынужден соперничать за внимание технологичного покупателя, который всё чаще выбирает Zeekr или даже Xiaomi.

Новый импорт электрокаров вырос на 118,5% по сравнению с мартом, что свидетельствует о восстановлении поставок после паузы в начале года, хотя годовой показатель всё ещё на 45,8% ниже прошлогоднего.

Что апрель рассказал о природе спроса

Апрельский скачок внутреннего рынка дал окончательный ответ на вопрос, который ставили ещё в январе: является ли спрос на электромобили в Украине структурным, или он держался исключительно на налоговой льготе?

Статистика даёт однозначный и позитивный ответ. Как только топливо подорожало до болевого порога, а пригон «подскочил» в цене из-за НДС, спрос перераспределился, но не исчез. Следовательно, электромобиль в Украине перестал быть экзотикой для энтузиастов и стал средством экономического выживания для массового потребителя.

Выиграли все, кто успел?

Восстановление рынка апреля стало явлением, которого не планировал ни один регулятор. Вместо субсидий, грантов или льготных кредитов роль стимула взяли на себя сами АЗС и таможня. Линейный расчёт убытков от дорогого топлива и дорогого пригона превратился в самый убедительный аргумент в пользу розетки.

В этой ситуации выиграли те, кто успел приобрести электромобиль до введения НДС или сделал это сейчас, несмотря на более высокую цену. Владельцы не спешат продавать свои электромобили, ведь точно не вернутся к бензину или дизелю, особенно когда есть собственная розетка с бытовым тарифом. А государство, несмотря на отсутствие системной поддержки, всё равно получает бенефит в виде ускоренного обновления автопарка, просто не благодаря собственной политике, а вопреки ей.

Апрельская реальность: рынок растёт, но неравномерно

Апрель 2026 года подтвердил, что спрос на электромобили в Украине жив и реагирует на экономические сигналы быстрее, чем кто-либо ожидал. Так, 9 122 зарегистрированных электрокара стали чётким сигналом того, что структурный спрос существует даже в условиях двойного давления НДС и дорогого топлива.

В целом апрель 2026 показал новую реальность в полноте. Внутренний рынок доминирует, импорт стабилизируется на более низком уровне, новые авто окончательно стали китайской территорией. Истинную устойчивость этой модели рынка мы увидим не раньше мая-июня 2026 года.

Рынок электромобилей и итоги апреля 2026

Апрель 2026 года стал месяцем качественной трансформации рынка легковых электромобилей. Общий объём достиг 9 122 единиц, но главное здесь не количество, а структура: внутренняя перепродажа доминирует, пригон под давлением НДС, при этом почти все новые авто исключительно китайские.

Вместе с тем внутренние показатели демонстрируют следующую картину.

Внутренние перепродажи: фантастический рост на +136,3% Y-Y, 6 407 сделок.

Импорт подержанных: стабилизация после шока, +29,1% M-M, но -54% Y-Y, 2 208 авто.

Новые: мощное восстановление на +118,5% M-M, китайская доля при этом составляет 82%.

Рыночные условия изменились снова, и на этот раз не из-за одной реформы, а из-за сочетания НДС-давления на импорт и ценовой реальности на АЗС, которая заставила покупателей окончательно пересмотреть свои приоритеты. Апрельский рост внутреннего рынка подтвердил, что спрос на электромобили в Украине носит структурный характер. Рынок адаптировался к новым условиям и нашёл новое равновесие.