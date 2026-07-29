Цена нефти на 29 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Мировые цены на нефть резко поднялись после эскалации на Ближнем Востоке. Котировки добавили более $3 в баррель на фоне совместных ударов США и Саудовской Аравии по территории Ирака и ракетных запусков Ирана по американским военным объектам в регионе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 29 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $87,39 +3,9% WTI $82,31 +3,8% Urals $76,94 +7.92%

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $3,30, или 3,9%, до $87,39 за баррель по состоянию на 03:00 по Гринвичу. В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на $3,05, или 3,8%, до $82,31 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, одним из дополнительных факторов, поддержавших рост нефтяных котировок, стало сокращение запасов сырой нефти в США. В то же время, главным драйвером движения рынка осталась эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Аналитики ING отметили, что возврат цен к росту произошел после сообщений США о перехвате атаки на американские военные объекты в регионе. По их данным, Саудовская Аравия также перехватила беспилотники поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, которые, вероятно, были направлены против энергетической инфраструктуры страны.

Кроме того, американские и саудовские силы нанесли удары по объектам на востоке Ирака, принадлежащим группировкам, связанным с Ираном.

По мнению экспертов, последние события снизили ожидания быстрого урегулирования ситуации в Персидском заливе и усилили опасения по поводу возможных перебоев со снабжением энергоносителей.

В США заявили, что их военные перехватили баллистические ракеты, запущенные Ираном в направлении американских сил на Ближнем Востоке. В Вашингтоне назвали это попыткой внезапной атаки со стороны Тегерана.

Впоследствии Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о запуске нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и объектам Центрального командования США в Иордании.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо.