Україна залучає перший грант у сфері меліорації — 6 млн євро на модернізацію зрошення в Одеській області

система зрошення
Україна залучає перший грант у сфері меліорації / Freepik

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Італія щодо реалізації проєкту підвищення ефективності використання водних ресурсів в Одеській області. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Це дозволяє залучити 6 млн євро грантового фінансування — першу міжнародну угоду у сфері гідротехнічної меліорації за час реформування галузі.

Проєкт передбачає модернізацію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем. Планується оновлення насосного обладнання, очищення та відновлення зрошувальних каналів, а також впровадження автоматизованих систем управління водоподачею. Очікується суттєве скорочення непродуктивних втрат води, оптимізація режимів зрошення та більш раціональне використання ресурсів в умовах кліматичних змін.

Результати проєкту відчують понад 50 агровиробників регіону, зокрема 43 користувачі Татарбунарської системи та 7 користувачів Кілійської. Стабільне зрошення буде забезпечено на десятках тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, що створить передумови для підвищення врожайності, стабільності виробництва та доходів аграріїв, а також підвищить конкурентоспроможність аграрного сектору півдня Одещини.

"Такі Угоди відкривають  можливості для системної модернізації зрошувальної інфраструктури півдня України. Реалізація проєкту дозволить агровиробникам стабільніше планувати виробництво, зменшити кліматичні ризики та підвищити продуктивність зрошуваних земель", — зазначила заступниця Мміністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

За її словами, реалізація проєкту дозволить агровиробникам стабільніше планувати виробництво, зменшити кліматичні ризики та підвищити продуктивність зрошуваних земель.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.

Автор:
Тетяна Гойденко