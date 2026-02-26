Запланована подія 2

Аграриев привлекут к управлению государственными мелиоративными системами

орошение
Парламент принял ключевой закон для модернизации полива / Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Документ предусматривает создание операторов мелиоративных систем в форме государственных некоммерческих предприятий, прозрачные правила формирования тарифов на подачу и отвод воды, а также привлечение в управление представителей аграриев и водопользователей через наблюдательные советы.

Ожидается, что это снизит потери воды, повысит качество услуг и создаст стимулы для инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Закон меняет подход к управлению: вместо сугубо бюджетной модели вводится более гибкая и экономически устойчивая система с четкой ответственностью операторов и с участием самих водопользователей.

Принятые изменения помогут:

  • увеличению площадей орошения и дренажа;
  • уменьшению себестоимости полива;
  • минимизации рисков перебоев водоснабжения в вегетационный период;
  • росту урожайности и доли высокомаржинальных культур;
  • повышению занятости в сельской местности;
  • увеличению налоговых поступлений и валютной выручки от экспорта агропродукции

Принятый документ является продолжением комплексной реформы мелиорации, начатой в предыдущие годы. Он развивает положения Закона Украины "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель" и является частью выполнения Стратегии орошения и дренажа Украины до 2030 года.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.

Татьяна Бессараб