Аграріїв залучать до управління державними меліоративними системами

зрошування
Парламент ухвалив ключовий закон для модернізації поливу / Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила закон щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Документ передбачає створення операторів меліоративних систем у формі державних некомерційних підприємств, прозорі правила формування тарифів на подачу та відведення води, а також залучення до управління представників аграріїв та водокористувачів через наглядові ради.

Очікується, що це зменшить втрати води, підвищить якість послуг і створить стимули для інвестицій у модернізацію інфраструктури.

Закон змінює підхід до управління: замість суто бюджетної моделі запроваджується більш гнучка й економічно стійка система з чіткою відповідальністю операторів і участю самих водокористувачів.

Ухвалені зміни допоможуть:

  • збільшенню площ зрошення та дренажу;
  • зменшенню собівартості поливу;
  • мінімізації ризиків перебоїв водопостачання у вегетаційний період;
  • зростанню врожайності та частки високомаржинальних культур;
  • підвищенню зайнятості у сільській місцевості;
  • збільшенню податкових надходжень та валютної виручки від експорту агропродукції

Ухвалений документ є продовженням комплексної реформи меліорації, розпочатої у попередні роки. Він розвиває положення Закону України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель" і є частиною виконання Стратегії зрошення та дренажу України до 2030 року.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.

Автор:
Тетяна Бесараб