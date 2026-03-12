Запланована подія 2

Перший у світі інвестиційний фонд для відбудови України запустили на міжнародній біржі

Валерій Залужний, представники HANetf
У Великій Британії запустили спеціалізований біржовий фонд для відбудови України / Міністерство закордонних справ України

Посольство України у Великій Британії спільно з британською інвестиційною компанією HANetf офіційно запустили Ukraine Reconstruction ETF. Це перший у світі відкритий спеціалізований біржовий фонд, діяльність якого зосереджена на довгостроковому відновленні України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Робота над проєктом тривала з вересня 2025 року. Сьогодні фонд представлений на одній із найбільших світових фондових бірж.

Мета та механізм роботи

Ukraine Reconstruction ETF створений для акумуляції приватного капіталу від міжнародних інвесторів. Отримані кошти спрямовуватимуться до компаній, які працюють у ключових сферах відновлення: критична інфраструктура, енергетика, будівництво та промисловість.

Фонд діє як єдиний прозорий канал, через який фінанси надходитимуть безпосередньо в українські проєкти відбудови.

Залужний зазначив, що цей інструмент є частиною системної роботи над новими механізмами залучення інвестицій для економічного відродження країни.

"Завдяки цьому інструменту приватний капітал з усього світу зможе надходити через єдиний прозорий канал для фінансування українських проєктів відбудови. Ми продовжуємо системно працювати над створенням нових механізмів залучення інвестицій для економічного відродження країни. Щиро вдячні британським партнерам за підтримку та доступ до глобальних ринків капіталу", — наголосив посол, додавши, що співпраця з британськими партнерами забезпечує Україні доступ до глобальних ринків капіталу.

Нагадаємо, у лютому у Великій Британії запрацював перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Автор:
Тетяна Ковальчук