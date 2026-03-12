Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Первый в мире инвестиционный фонд для восстановления Украины запустили на международной бирже

Валерий Залужный, представители HANetf
В Великобритании запустили специализированный биржевой фонд для восстановления Украины / Министерство иностранных дел Украины

Посольство Украины в Великобритании совместно с британской инвестиционной компанией HANetf официально запустили Ukraine Reconstruction ETF. Это первый в мире открытый специализированный биржевой фонд, деятельность которого сосредоточена на долгосрочном обновлении Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Работа над проектом продолжалась с сентября 2025 года. Сегодня фонд представлен на одной из крупнейших мировых фондовых бирж.

Цель и механизм работы

Ukraine Reconstruction ETF создана для аккумуляции частного капитала от международных инвесторов. Полученные средства будут направляться к компаниям, работающим в ключевых областях восстановления: критическая инфраструктура, энергетика, строительство и промышленность.

Фонд действует как единственный прозрачный канал, по которому финансы будут поступать непосредственно в украинские проекты восстановления.

Залужный отметил, что этот инструмент является частью системной работы над новыми механизмами привлечения инвестиций для экономического возрождения страны.

"Благодаря этому инструменту частный капитал со всего мира сможет поступать через единый прозрачный канал для финансирования украинских проектов восстановления. Мы продолжаем системно работать над созданием новых механизмов привлечения инвестиций для экономического возрождения страны. Искренне благодарны британским партнерам за поддержку и доступ к глобальным рынкам капитала", — отметил посол, добавив рынков капитала

Напомним, в феврале в Великобритании заработал первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук