Первый в мире инвестиционный фонд для восстановления Украины запустили на международной бирже

Посольство Украины в Великобритании совместно с британской инвестиционной компанией HANetf официально запустили Ukraine Reconstruction ETF. Это первый в мире открытый специализированный биржевой фонд, деятельность которого сосредоточена на долгосрочном обновлении Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Работа над проектом продолжалась с сентября 2025 года. Сегодня фонд представлен на одной из крупнейших мировых фондовых бирж.

Цель и механизм работы

Ukraine Reconstruction ETF создана для аккумуляции частного капитала от международных инвесторов. Полученные средства будут направляться к компаниям, работающим в ключевых областях восстановления: критическая инфраструктура, энергетика, строительство и промышленность.

Фонд действует как единственный прозрачный канал, по которому финансы будут поступать непосредственно в украинские проекты восстановления.

Залужный отметил, что этот инструмент является частью системной работы над новыми механизмами привлечения инвестиций для экономического возрождения страны.

"Благодаря этому инструменту частный капитал со всего мира сможет поступать через единый прозрачный канал для финансирования украинских проектов восстановления. Мы продолжаем системно работать над созданием новых механизмов привлечения инвестиций для экономического возрождения страны. Искренне благодарны британским партнерам за поддержку и доступ к глобальным рынкам капитала", — отметил посол, добавив рынков капитала

Напомним, в феврале в Великобритании заработал первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.