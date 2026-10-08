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Дата публікації

До 10 пар поїздів на добу: Румунія збільшить залізничні перевезення українських вантажів

залізниця, зерновози
Румунія прискорить ремонт залізниці до порту Констанца / Shutterstock

Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури, що дозволить наростити обсяги залізничних перевезень до порту Констанца з нинішніх шести до 10 пар поїздів на добу. 

Як пише Dilo, про це повідомило Мінвідновлення за підсумками українсько-румунських переговорів у Констанці.

Україна та Румунія домовляються про суттєве збільшення пропускної спроможності логістичних маршрутів для українського експорту. Наразі сторони зафіксували домовленість підтримувати щодобову передачу шести пар поїздів у напрямку порту Констанца.

Водночас для досягнення цільового показника у 10 пар поїздів на добу румунська сторона зобов'язалася прискорити ремонтні роботи на своїй території.

Під час зустрічі також обговорили питання пріоритетного пропуску українських вантажів та запуск спільного цифрового інформаційного інструменту для координації дій перевізників і портових операторів.

Окремим перспективним напрямком співпраці став початок діалогу щодо залучення потужностей додаткових румунських портів — Галац і Браїла — для перевалки української продукції.

Значну увагу сторони приділили стабільній роботі Сулінського каналу. Україна розраховує на стабільний пропуск щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. До кінця поточного тижня Румунія запросить представника Адміністрації морських портів України до спільної диспетчеризації судноплавства.

Ключовим нововведенням для розвантаження експортного потоку стане домовленість про виділення окремої доби для проходження Сулінським каналом у виключному режимі, якщо на виході накопичуватиметься критична кількість суден з українських портів.

Раніше повідомлялося, що українське зерно склало лише 7% вантажів у Констанці за понад два місяці. З початку нового сезону через румунський порт Констанца пройшло близько 8 млн тонн вантажів, однак на транзитне українське зерно припало лише близько 550 тис. тонн, або майже 7% загального обсягу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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