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Дата публикации

До 10 пар поездов в сутки: Румыния увеличит железнодорожные перевозки украинских грузов

железная дорога, зерновозы
Румыния ускорит ремонт железной дороги в порт Констанца / Shutterstock

Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры, что позволит нарастить объемы железнодорожных перевозок в порт Констанца с нынешних шести до десяти пар поездов в сутки.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Минвосстановление по итогам украино-румынских переговоров в Констанце.

Украина и Румыния договариваются о значительном увеличении пропускной способности логистических маршрутов для украинского экспорта. Стороны зафиксировали договоренность поддерживать ежесуточную передачу шести пар поездов в направлении порта Констанца.

В то же время, для достижения целевого показателя в 10 пар поездов в сутки румынская сторона обязалась ускорить ремонтные работы на своей территории.

В ходе встречи также обсудили вопросы приоритетного пропуска украинских грузов и запуска общего цифрового информационного инструмента для координации действий перевозчиков и портовых операторов.

Отдельным перспективным направлением сотрудничества стало начало диалога по привлечению мощностей дополнительных румынских портов Галац и Браила для перевалки украинской продукции.

Большое внимание стороны уделили стабильной работе Сулинского канала. Украина рассчитывает на стабильный пропуск не менее 10 судов на вход и 10 на выход ежесуточно. До конца текущей недели Румыния пригласит представителя Администрации морских портов Украины к совместной диспетчеризации судоходства.

Ключевым нововведением для разгрузки экспортного потока станет договоренность о выделении отдельных суток для прохождения по Сулинскому каналу в исключительном режиме, если на выходе будет накапливаться критическое количество судов из украинских портов.

Ранее сообщалось, что украинское зерно составило всего 7% грузов в Констанце за два месяца. С начала нового сезона через румынский порт Констанца прошло около 8 млн. тонн грузов, однако на транзитное украинское зерно пришлось лишь около 550 тыс. тонн, или почти 7% от общего объема.

Автор:
Татьяна Бессараб

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