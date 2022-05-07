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Макрон официально вступил в должность президента Франции на пять лет
В Елисейском дворце в субботу, 7 марта, состоялась инаугурация Эммануэля Макрона — он вновь занял должность президента Франции. Об этом сообщает France24.
На церемонии ожидается около 500 гостей, на которой председатель Конституционного Совета будет зачитывать итоги выборов.
Макрон был переизбран на пять лет 24 апреля во втором туре, в ходе которого он победил ультраправого соперника Марин Ле Пен. Он набрал 58% голосов избирателей, Ле Пен набрала 41,46%.
По результатам первого тура выборов 11 апреля президента Франции, Макрон получил 28,6% голосов, а Ле Пен – 23,9%, что дало возможность кандидатам выйти во второй тур. Президент Владимир Зеленский поздравил нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах до инаугурации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй срок политика официально начнется 14 мая.