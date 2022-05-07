Макрон официально вступил в должность президента Франции на пять лет

В Елисейском дворце в субботу, 7 марта, состоялась инаугурация Эммануэля Макрона — он вновь занял должность президента Франции. Об этом сообщает France24.

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На церемонии ожидается около 500 гостей, на которой председатель Конституционного Совета будет зачитывать итоги выборов.

Макрон был переизбран на пять лет 24 апреля во втором туре, в ходе которого он победил ультраправого соперника Марин Ле Пен. Он набрал 58% голосов избирателей, Ле Пен набрала 41,46%.

По результатам первого тура выборов 11 апреля президента Франции, Макрон получил 28,6% голосов, а Ле Пен – 23,9%, что дало возможность кандидатам выйти во второй тур. Президент Владимир Зеленский поздравил нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах до инаугурации.

Второй срок политика официально начнется 14 мая.