В Сенате США вновь призвали Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали президента Джозефа Байдена усилить давление на российского лидера Владимира Путина и признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Об этом политики заявили в воскресенье, 7 августа, в эфире телеканала CNN.

"Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно, и не исключит из повестки дня вопрос государства-спонсора терроризма", - сказал Блюменталь.

Грэм заявил, что хочет, чтобы администрация Байдена сотрудничала с Конгрессом по присвоению России такого статуса, но добавил, что Конгресс будет продвигать соответствующий закон независимо от решения Байдена.

"Я хотел бы работать с администрацией Байдена. Но независимо от него мы готовы принять законодательство о признании России государством-спонсором терроризма. Я призываю администрацию действовать сейчас", - сказал Грэм.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.