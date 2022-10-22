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ОАЭ выделили $100 млн на гуманитарную помощь Украине
Объединенные Арабские Эмираты объявили о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов.
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Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства ОАЭ в ООН.
"Международное сообщество должно усилить свою поддержку, чтобы облегчить страдания гражданского населения и обеспечить удовлетворение их основных потребностей. С этой целью ранее на этой неделе ОАЭ объявили о выделении 100 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов для облегчения страданий украинских граждан на волне кризиса.Подписывайтесь на наш YouTube канал