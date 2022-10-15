Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на $ 400 млн

Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов для облегчения страданий украинских граждан на волне кризиса.

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Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман провели телефонный разговор.

Наследный принц подчеркнул приверженность уважению государственного суверенитета Украины и добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающую аннексию Россией украинских территорий, вытекает из преданности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам международного права.

Саудовский принц выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия и поддерживать все, что будет способствовать прекращению войны в Украине.

Об разговоре также сообщил Владимир Зеленский в Twitter. Он поблагодарил Наследного принца за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в ГА ООН и отметил договоренность о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине.

Отметим, в сентябре при посредничестве Мухаммеда бин Салмана произошел обмен пленными. Россия освободила 10 захваченных в Украине иностранных граждан.