Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на $400 мільйонів

Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.

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Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммад бін Салман провели телефонну розмову.

Спадкоємний принц підкреслив відданість повазі державного суверенітету України і додав, що голосування Королівства за резолюцію, що засуджує анексію Росією українських територій, випливає з відданості Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праві.

Саудівський принц висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля та підтримувати все, що сприятиме припиненню війни в Україні.

Про розмову також повідомив Володимир Зеленський у Twitter. Він подякував Спадкоємному принцу за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в ГА ООН, і відзначив домовленість щодо надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні.

Зазначимо, у вересні за посередництва Мухаммеда бін Салмана відбувся обмін полоненими. Росія звільнила 10 захоплених в Україні іноземних громадян.