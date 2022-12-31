В Києві на Новий рік не відключатимуть світло. В ДТЕК пообітцяли зробити все можливе

1 січня в Київській та Дніпропетровській області, а також в місті Київ не застосовуватимуть графіки відключень. Про це повідомили в прес-службі енергохолдингу ДТЕК.

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"Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом", - сказано в повідомленнії

Згідно з ним, в компанії докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень.

Нагадаємо, 24 грудня, коли християни західного обряду відзначали Різдво, графіки стабілізаційних та аварійних відключень не застосовувались на значній території України. Однак енергосистема України все ще серйозно пошкоджена внаслідок російських обстрілів, а дефіцит потужності залишається значним.