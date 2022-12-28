Дефіцит електроенергії в системі збільшився, — "Укренерго"

Деякі блоки електростанцій зупинилися через обстріл газової інфраструктури на сході України. Через це станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, що 27 грудня енергетики включили в мережу енергоблок на одній з теплових електростанції, котрий раніше був відключений внаслідок російських атак.

Джерело фото: Depositphotos